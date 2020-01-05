摩鐵性侵大8歲前女友　渣男索8萬逼她買斷嘿咻影片

▲ 無業渣男持嘿咻影片成恐怖情人，性侵大8歲前女友要脅8萬買回。（圖／取自pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

小心熱戀的嘿咻影片，成為分手後的恐嚇取財的工具。新北市汐止區的19歲陳姓男子戀上大他7歲的女友小美（化名），交往期間並拍攝二人性愛影片，日前女友小美（化名）因他遊手好閒而分手，陳男心有不甘竟生歹念，揚言散布2人的性愛影片，誘騙小美至旅館性侵得逞，再要脅小美拿8萬元，贖回買斷2人的性愛影片，否則將在網路散播；近日遭判5年6月徒刑。

小美指稱，陳男無業遊手好閒，認識26歲從事服務業的小美並陷入熱戀，交往期間嘿咻時，還會以手機拍攝2人性愛的過程。交往後女友小美（化名），認為他無所事事遊手好閒，且有年齡差距，便協議分手；沒想到分手後，陳男心有不甘願，且缺錢花用，變成恐怖情人。

日前陳男傳2人分手前拍攝的性愛影片，給小美誘騙到基隆市某間旅館，要脅見面討論如何處理，否則要散布2人嘿咻影片。小美雖然害怕，但是無奈還是依指示到基隆市旅館，陳男除了竟霸王硬上弓，性侵她得逞外，完事後，陳竟然又要脅小美拿出8萬元，贖回買斷2人性愛影像，恐嚇她否則就要散布在網路出去。

小美當下為免激怒陳男虛與委蛇，說身上沒這麼多錢，說服陳男讓她返家籌錢，成功逃脫後，向警方報案。經警方研妥釣魚計畫，小美以交錢買影片為由，約出陳男碰面，警方現場將他逮捕，並在查扣陳的手機中確認有2人性愛影片，乃移送基隆地檢署依法偵辦。

檢方調查後依強制性交、恐嚇未遂罪嫌起訴。基隆地院審結，認定陳犯罪事證明確，依強制性交、恐嚇未遂罪各判4年10月與1年徒刑，合併判陳男5年6月徒刑。

「時間對我們來說完全沒用！」