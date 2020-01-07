2年砸56億推7大觀光補助⋯今年國旅補不補？林佳龍：看陸客來不來

▲今年下半年陸客人數大減。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局自2018年起至今，共推出數個國旅補助計畫，去年則包括擴大暖冬、春遊、擴大秋冬國旅等補助。交通部長林佳龍表示，國旅補助是「標本兼治」，若明年大陸鬆綁限台令，我國國旅補助政策也可能有所調整，目前行政院已在研議，若陸客不來，今年有機會再推出補助計畫，以爭取觀光轉型時間。

觀光局自2018年起，推出7大觀光補助計畫，包括「花蓮遊・花蓮加油」2.1億、「獎勵南灣旅遊」9500萬、「山海戀」1750萬、「前進宜花東・高屏暖冬遊」8.3億、「擴大暖冬」9.8億、「春遊」8.6億、「秋冬遊」36億，總經費56億元。

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交通部今（7）日召開新春記者會，針對觀光政策，林佳龍表示，由於今年下半年陸客不來，觀光局提出國旅補助政策，是「標本兼治」，蔡英文總統日前也公開表示，未來將有常態性補助計畫，目前行政院也正在研議中，不過若選後大陸鬆綁限台令，我國國旅補助政策也可能有所調整。

▲交通部長林佳龍稱，今年有機會再推出國旅補助。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍表示，我國若要以觀光立國，整體觀光環境必須改變，強化整個組織能量，只是不一定只能透過補助，目前行政院有意將觀光局預算增加，盼能藉此提升品質、擴大行銷，以利增加觀光客人數。

林佳龍表示，去年9月推出擴大國旅補助效益良好，不少旅行業者都表示認同，雖然近年來觀光局不斷推出補助計畫，外界擔心會有疲乏效果，但「這只是爭取轉型時間的手段」，希望在近一兩年內，透過補助讓國旅品質、產值都能提升。

觀光局長周永暉表示，雖然補助國旅無法填補陸客不來的空洞，但國旅與國際旅客都需要住宿，因此補助國旅確實可提高旅館業住宿率，也可鼓勵區域旅遊。在國際觀光客部分，世界各地競爭激烈，我國從過去爭取飛航時間3小時內的國家旅客，到現在擴大爭取5小時、8小時以上等國，提高其重遊率與旅宿天數，並與自由行、團客搭配，推出相關政策。

▲2019年來台國際旅客創新高。（圖／高鐵提供）