觀光業淪為國家養！狂補助挨轟⋯業者酸「潮水退了就知道誰沒穿褲子」

▲交通部長林佳龍稱，今年有機會再推出觀光補助。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局近2年推出7個補助政策，總經費56億元，觀光局長周永暉稱，去年底的秋冬補助成功帶來極佳效益。然而業者表示，只靠補助的觀光政策大錯特錯，既然要求觀光轉型，那就應努力將日韓、東南亞等其他客源旅客引流至中南部，否則只是撒錢的政策，等「潮水退了就知道誰沒穿褲子」，產業將會再恢復補助前的慘況。

交通部長林佳龍今（7）日表示，觀光補助政策「標本兼治」，近2年來推出7個補助計畫，以爭取觀光轉型時間，至於今年是否再推出補助，將視選後大陸限台令是否鬆綁決定，目前行政院已在研議中。觀光局長周永暉也稱，去年底的秋冬補助成功帶來極佳效益。

請繼續往下閱讀...

▲觀光局去年推出秋冬遊補助，另外還搭配發放夜市券。（圖／記者李宜秦攝）

然而據統計顯示，補助前後的住房率提升效益並不大，由於去年9月推出秋冬補助，若比較前年9月與去年9月住房率，觀光旅館住房率成長0.7％、國際觀光旅館增0.47％、一般觀光旅館增1.53％；比較前年10月與去年10月住房率，觀光旅館住房率成長0.91％、國際觀光旅館增0.84％、一般觀光旅館增1.51％，可見最大增幅也僅1.53％。

觀光局解釋，並非全台所有旅宿業者都有參加補助計畫，因此住房率不會整體一併提升。創新旅行社董事長李奇嶽表示，觀光政策不應淪為「國家養」，且若真如蔡英文總統所說的「產業興旺、新南向奏效」的話，又何須頻祭補助？

▲交通部指出，夜市券使用情形踴躍。（圖／記者張一中攝）

李奇嶽表示，國旅補助是一定會暫時提高住宿率的，但等「潮水退了就知道誰沒穿褲子」，以宜蘭為例，有補助時住宿率達8成，結束後則僅剩2成，差距極大，補助造成市場混亂，旅客預期補助，沒補助就不出門，導致旺季不旺。

李奇嶽認為，若要求觀光轉型，就應想辦法將日韓、東南亞旅客引流到中南東部，例如針對東南亞旅客，開放其從桃機、松機以外入境就能免簽，國際上有許多類似案例，如韓國開放指定國家旅客，從濟州機場入境免簽，成功增加濟州島旅客人數。

▲業者呼籲應引流觀光客至中南東部。（圖／記者李宜秦攝）

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，端靠補助就觀光的做法大錯特錯，應先想辦法爭取陸客、日韓客、東南亞客，再針對各國旅客習性，推廣相關政策。

許高慶表示，日韓市場較為成熟，觀光局可提升其重遊率，鼓勵日韓旅客至北部以外地方觀光，將旅客引流至中南東部，而東南亞屬於較新的市場，短期內要其到台北以外的城市旅遊有困難，例如我國國人第一次去泰國時，也是選擇曼谷，第二、三次去時才會改去清邁、普吉島等地。