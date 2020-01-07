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學生時期「10項主科」哪個最沒用…他點名數學！一票人秒喊：這才浪費時間

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▲▼ 上課，念書，圖書館。（圖／記者崔至雲攝）

▲原PO問「學生時期那個科目最沒用？」（示意圖／記者崔至雲攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

從國英數等主科目，到美術、體育等綜合領域的課，學生時要學習每個領域的知識。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「學生時期哪個科目最沒用？」說學生時期學過各個不同的科目，想知道網友覺得在主科目中哪個最沒用，並說他個人認為是國文或數學，「硬要說的話應該是數學啦！」話題引起熱論。

這位網友在文中表示，學生時期學過了各個不同的科目，如果撇開一些綜合領域的家政、藝術、童軍、體育……等課程，有幾個主科目，包括「國、英、數、地理、歷史、公民、地科、生物、物理、化學」，他好奇大家會覺得這10個科目裡面最沒用的是什麼。

請繼續往下閱讀...

原PO接著分享自己的看法，「英文大家一定最沒話說，我個人覺得國文或數學最用不到，硬要說的話應該是數學啦！國文至少學過一些成語還有用一些。」

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▲▼大學生,校園,學生,上課,課堂。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲有網友覺得主科都用得到。（示意圖／記者周宸亘攝）

看到貼文後，網友紛紛留言，「數學是在訓練邏輯」、「看怎樣算用到，很明顯可以發現要用數學的科系，薪水就比不用數學的科系高，那這樣說數學又最有用了」、「生活上的話，那只有英文跟公民比較有用」、「認真說起來，主科好像都用的到欸」、「要是沒數學，我現在科系沒辦法念欸。」

其中最多人點名的科目就是國文，「絕對是國文」、「國文超過一半時間都浪費在文言文上」、「國文最沒屁用，數學還可以帶來科技進步好嗎」、「國文吧？時數多成這樣，還不是一堆屁孩契約跟公文裏的應或得意思都分不清，簽或蓋下去出事了才要上網哭哭問事」、「國文，文言文要懂，我同意，但背一堆根本浪費人生和時間。」

不過也有網友表示，「我很愛我們老師說的一句話『不是數學在未來工作沒用，而是需要用到數學的工作不會用你……』」、「其實都很有用唉。沒用的是不會教照本宣科的老師，或想說以後用不到就隨便讀的學生」、「我承認國文很沒用啦，但逛PTT常看到一堆推文或文章詞不達意或根本不通順的，再不然就一堆贅字，看得超痛苦，我覺得這些人應該再回小學念國語。」

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