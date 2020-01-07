「南京東路是特色道路」許淑華合體吳怡農　選區交界路口拜票！熱情民眾搶合照

▲民進黨立委候選人許淑華（右）與吳怡農（左）特別在選區交界路口合體拜票。（圖／許淑華競選辦公室提供）

政治中心／台北報導

選戰進入倒數，台北市信義南松山、中山北松山兩個選區，戰況激烈，民進黨立委候選人許淑華、吳怡農7日早上特別在選區交界路口合體拜票，利用自身高人氣挑戰現任國民黨立委，選情膠著也讓民眾興奮期待，紛紛熱情地與兩位候選人合照。

許淑華深耕信義南松山選區，吳怡農在網路上擁有超高人氣，不少路過民眾都熱情與兩位候選人打招呼和拍照。有年輕媽媽特別推著嬰兒車到場合照，有些民眾拍完照後，還興奮回辦公室再揪7至8位同事到場，繼續獻出熱情，為許淑華、吳怡農加油打氣。

兩位候選人積極與選民互動，民進黨青年部也到場支援，不斷高喊「2號吳怡農凍蒜！4號許淑華凍蒜！」助陣，吸引不少路人的目光。選戰關鍵時刻，兩位高人氣候選人在選區交界路口合體創造話題，勢必讓對手感到緊張，而民進黨能否在這次選舉中突破這兩個關鍵選區，也是全台灣民眾矚目的焦點。

值得一提的是，許淑華與吳怡農也特別在南京市場口共同設立看板，以漫畫幽默方式，呈現出「南京東路以南」是南松山，投給許淑華；「南京東路以北」是北松山，投給吳怡農。讓民眾恍然大悟，原來松山區的「南京東路」是這麼有特色的重點道路，意外成為選戰中另類的行銷方式。

▲許淑華與吳怡農也特別在南京市場口共同設立看板。（圖／許淑華競選辦公室提供）