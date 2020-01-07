巨型多啦A夢現身台中草悟廣場！香港最夯玩具設計「美光站 X Lam toys」快閃來台

▲巨型多啦A夢、無敵鐵金剛現身台中草悟廣場！香港最夯玩具設計「 美光站 X Lam toys」快閃來台。（圖／特智提供，下同）



記者林育綾／綜合報導

玩具收藏家必訪的香港打卡地標「美光站 X Lam toys」首次移師台中草悟廣場！包括超好拍巨型無敵鐵金剛、哆啦A夢系列周邊、創意盒玩、巨型扭蛋機等，快閃期間免費入場，也成為粉絲拍照熱點。

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▲▼此次快閃店有超過100款哆啦A夢系列周邊。

此次快閃店有超過100款哆啦A夢系列周邊，包括辦公室療癒系陶瓷馬克杯、保溫袋，還有這次主打系列之一哆啦A夢發光聖誕樹，共三款顏色、三種發光模式選擇；另也有限定「黃色元祖哆啦A夢」，附贈竹蜻蜓、放大燈以及絆倒機器人等配件，多變化造型21吋超吸睛限定販售，搶攻粉絲荷包。

▲▼巨型扭蛋機、大型公仔超好拍！

「巨型扭蛋機」有1折優惠限定商品券，哆啦A夢巨型公仔、限定造型套組等。而盒玩公仔迷，也有Lam Toys全品項公仔大匯集可收藏，包括2019變色龍一代盲盒到第五代、剖半磁鐵等。

▲電影《功夫》裡的包租婆。

▲變色龍系列盒玩。

貓奴最愛的貓咪蛋蛋系列盒玩此次也登場，不二馬全新力作「苦惱小貓」系列共9款，不同煩惱的超萌小貓將征服貓奴們的心。

▲中國插畫家不二馬全新力作「苦惱小貓」系列。



活動日期：即日起至2月2日

活動時間：平日12:00-20:00 假日10:30-21:00

活動地點：台中草悟廣場