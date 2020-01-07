香港中文大學女學生「武漢返港後咳嗽」　與女舍友一同送醫

▲香港中文大學女學生武漢返港後咳嗽。（圖／翻攝自臉書／和聲十大基建）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北武漢爆發不明病毒性肺炎，源頭仍然不明，香港也出現多宗曾赴武漢而出現上呼吸道感染症狀的個案。繼早前中文大學一名大陸女生曾到湖北武漢，回港後出現發燒徵狀後。和聲書院學生會6日表示，有兩名學生疑到訪武漢，回來後一人出現呼吸道感染病症，包括咳嗽等。

據《香港01》報導，「和聲十大基建」Facebook專頁晚上7時許發貼文指，和聲南座9樓有兩名大陸女學生叫救護車送院，據報其中一人出現咳嗽，但沒有發燒徵狀，二人為室友。

▲香港中文大學再有學生中招。（圖／翻攝自臉書／和聲書院學生會 WSSU）

和聲書院學生會晚上8時也於Facebook專頁表示，大約晚上7時，有兩名女學生被送上救護車前往醫院接受檢查。該會引述現場宿舍導師說法表示，和聲南座9樓有兩名大陸女生於去年12月中曾到訪武漢，並分別於1月2日及1月3日回到香港，其中一名女生6日出現上呼吸道感染病徵。

中大表示，和聲書院有一名學生於6日傍晚表示感到不適，為安全起見，她和其住同一宿舍房間的同學在救護人員陪同下，前往公立醫院作進一步檢驗，經醫生檢查後，兩人晚上均已出院。

▲學生送往醫院治療。（圖／翻攝自臉書／和聲書院學生會 WSSU）

校方稱，大學按照衛生防護中心的指引，以漂白水清潔學生樓層及公眾地方，以保障學生健康，也將衞生防護中心的健康指引公告供同學參考；該宿舍已提供手術口罩、酒精搓手液給宿生使用，若學生感到不適或有顧慮，可前往大學保健處進行檢查。

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