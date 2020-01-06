　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

武漢肺炎「擴大搜索範圍」　疾控中心主任：病例數還會增加

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢不明原因肺炎爆發華南海鮮市場「休市整治」　山產店「兔頭內臟」丟地上。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲不明原因肺炎病例多與武漢「華南海鮮市場」有關。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

武漢「不明原因肺炎」病例1月5日增至59例，武漢市疾病預防控制中心主任李剛6日指出，隨著搜索範圍的擴大，預計病例數量還會有所增加，「對現有病例的回顧性調查的進一步深入，對納入監測病例排查的持續開展，是患者數量增加的主要原因。」

李剛表示，根據部分醫療機構的報告，多例肺炎病例與華南海鮮城有關，這些患者臨床上多有發熱、乏力症狀，部分患者有咳嗽、少痰情況，一小部分患者隨著病情進展出現呼吸困難，「實驗室檢查表現為發病早期白細胞總數正常或減低，淋巴細胞計數減低，部分患者出現肝酶和肌酶增高；胸部影像學檢查顯示雙肺瀰漫性毛玻璃樣滲出影。患者上述情況提示為病毒性肺炎表現。」

▼華南海鮮市場目前已休市整治。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲▼武漢不明原因肺炎爆發華南海鮮市場「休市整治」　山產店「兔頭內臟」丟地上。（圖／翻攝澎湃新聞）

李剛提到，根據病原檢測結果，已排除了流感、禽流感、腺病毒、SARS、MERS等呼吸道疾病，需要進行進一步的病原鑒定和病因溯源工作，「為便於患者診治和疾病防控工作開展，衛生健康部門將其稱為『不明原因的病毒性肺炎』。」

李剛還說，疫情發生後，武漢市衛生健康委在全市醫療機構開展相關病例搜索和回顧性調查，特別擴大不明原因的病毒性肺炎病例的搜索範圍，組織專家依據診療方案對搜索的病例進行了診斷排查，「搜索範圍的擴大，對現有病例的回顧性調查的進一步深入，對納入監測病例排查的持續開展，是患者數量增加的主要原因。預計隨著相關工作開展，病例數量還會有所增加。」

▼因應肺炎疫情，疾管署檢疫人員向機上旅客進行衛教宣導。（圖／疾管署）

因應中國大陸武漢肺炎疫情，疾管署檢疫人員向機上旅客進行衛教宣導。（圖／疾管署提供）

李剛強調，病原鑒定和病因溯源工作仍在進一步進行中，尚未發現明確的人傳人證據，但是，患者臨床表現為病毒性肺炎，有重症病例，病因尚不明確，病原鑒定、病因溯源和相關流行病學調查工作還在進一步開展中，「針對這一情況，目前採取較為嚴格的患者隔離治療、密切接觸者追蹤和醫學觀察等預防性公共衛生措施十分必要，我認為這是一種對公眾健康安全負責任的態度，這也是國際社會通行的做法。」

ET快訊
明道兄勒斃妻兒「並肩排好遺體」！手蓋毯子走進竹林自縊
快訊／X1宣布解散！出道5個月就解體　原因曝光
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

廣州地鐵塌陷1個月後找到遇難者　埋地下21公尺「一對父子仍失聯」

台港澳十大法治事件　反滲透法、惠台26條均上榜

武漢肺炎「擴大搜索範圍」　疾控中心主任：病例數還會增加

陸女疑染武漢肺炎「拒隔離」　堅持「住飯店顧女兒」港醫院擋不住

影／北京迎2020首雪　登景山賞「冬季限定」雪白紫禁城

伊朗中止核協議　陸外交部：美國極限施壓是緊張局勢的根源

攜「玩具槍」辦登機手續！泰籍男被控「無牌藏槍」...今獲保釋禁離港

華聞快遞／福建沿海鐵路實現「台胞購票自助服務」全覆蓋

課上完喉嚨痛！56歲校長就醫被告知「呼吸道感染」...治療完嘴唇發紫身亡

駱惠寧到職提「3次穩」　陸學者：反映北京對港以「穩」為基調

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

看女生「漂亮小腿」成績倒退 韓國瑜自曝唸放牛班原因

廣州地鐵塌陷1個月後找到遇難者　埋地下21公尺「一對父子仍失聯」

台港澳十大法治事件　反滲透法、惠台26條均上榜

武漢肺炎「擴大搜索範圍」　疾控中心主任：病例數還會增加

陸女疑染武漢肺炎「拒隔離」　堅持「住飯店顧女兒」港醫院擋不住

影／北京迎2020首雪　登景山賞「冬季限定」雪白紫禁城

伊朗中止核協議　陸外交部：美國極限施壓是緊張局勢的根源

攜「玩具槍」辦登機手續！泰籍男被控「無牌藏槍」...今獲保釋禁離港

華聞快遞／福建沿海鐵路實現「台胞購票自助服務」全覆蓋

課上完喉嚨痛！56歲校長就醫被告知「呼吸道感染」...治療完嘴唇發紫身亡

駱惠寧到職提「3次穩」　陸學者：反映北京對港以「穩」為基調

妮可基嫚家鄉澳洲大火狂燒！　出席紅毯「邊走邊哭」勇捐1500萬助援

馬蓉爆新戀情「挽手中年大叔」進飯店！西裝男被起底…身價「秒殺20個王寶強」

影／打造失智玻璃屋！直擊名醫家「挑高Z字長廊」不怕跌...這角落他最愛

【英語多益通】5種禮貌問句，教你輕鬆寫好英文追蹤信

知名製作人爆「男星婚後還愛著前女友」　網狂挖線索…瘋猜陳曉、趙麗穎！

捍衛中華民國！紐約華僑回台投票　力挺韓國瑜傅崐萁

搶救「大齡卵子」　小心PM2.5也是生殖力殺手之一！

澳洲野火燒不盡　紐西蘭雪白冰川慘變「焦糖色」

8公分胸腺瘤不痛不癢！港青跨海求醫　達文西手術讓他康復了

台中海線民眾就是愛透天　「CP值高！」新成屋千萬有找

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

大陸熱門新聞

正妹兒童公園全裸！　攝影師猛拍上傳分享

9歲童爬窗等媽下班　下秒30F墜落慘死

蘇州仿古長廊「連聲巨響」崩塌　驚悚景象曝光

武漢肺炎初步鑑定出爐　排除SARS

搭電梯回家　年輕媽媽「27樓狂墜B1」

她遭車撞「左腿當場斷裂」　酒駕老師竟上吊亡

手機被沒收！高中生狠捅多刀刺死老師

56歲校長喉嚨痛...治療完嘴唇發紫身亡

2歲童腹痛狂吐綠水　醫驚：腸胃全穿孔了

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

一晚寫完8張考卷！13歲少年當場精神錯亂

女大生不會整理房間　媽請保母照顧

陸經濟學家：老百姓已基本不存錢

超狂公司年終發「860萬湖景房」

更多熱門

相關新聞

陸女疑染武漢肺炎「拒隔離」堅持住飯店

陸女疑染武漢肺炎「拒隔離」堅持住飯店

湖北省武漢市「不明原因肺炎」疫情持續，香港也陸續出現更多懷疑個案。有醫護人員向《香港01》透露，一名曾到武漢的內地女子5日到律敦治醫院求醫，她有發燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道感染病徵，左肺也有陰影，醫院為她抽取樣本化驗，但仍未有化驗結果之際，該名女子就要求出院，稱要到沙田帝都酒店照顧女兒。由於醫院管理局及衞生署目前無權就不明肺炎疫症向病人發出隔離令，只能容許該名女子出院，目前未知她的去向。

武漢不明肺炎　泰國加強入境旅客檢查

武漢不明肺炎　泰國加強入境旅客檢查

武漢肺炎　WHO：不建議對陸實施貿易限制

武漢肺炎　WHO：不建議對陸實施貿易限制

疑似染上武漢肺炎！16港人住院隔離

疑似染上武漢肺炎！16港人住院隔離

武漢肺炎初步鑑定出爐　排除SARS

武漢肺炎初步鑑定出爐　排除SARS

關鍵字：

武漢肺炎不明原因肺炎SARS

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

明道胞兄輕生　親家姊：曾勸妹別嫁

認愛金希澈「MOMO親筆信道歉」！

明道親哥陳屍山區！陳喬恩發聲：請別打擾他

更多

最夯影音

更多
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面