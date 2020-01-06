武漢肺炎「擴大搜索範圍」　疾控中心主任：病例數還會增加

▲不明原因肺炎病例多與武漢「華南海鮮市場」有關。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

武漢「不明原因肺炎」病例1月5日增至59例，武漢市疾病預防控制中心主任李剛6日指出，隨著搜索範圍的擴大，預計病例數量還會有所增加，「對現有病例的回顧性調查的進一步深入，對納入監測病例排查的持續開展，是患者數量增加的主要原因。」

李剛表示，根據部分醫療機構的報告，多例肺炎病例與華南海鮮城有關，這些患者臨床上多有發熱、乏力症狀，部分患者有咳嗽、少痰情況，一小部分患者隨著病情進展出現呼吸困難，「實驗室檢查表現為發病早期白細胞總數正常或減低，淋巴細胞計數減低，部分患者出現肝酶和肌酶增高；胸部影像學檢查顯示雙肺瀰漫性毛玻璃樣滲出影。患者上述情況提示為病毒性肺炎表現。」

▼華南海鮮市場目前已休市整治。（圖／翻攝澎湃新聞）



李剛提到，根據病原檢測結果，已排除了流感、禽流感、腺病毒、SARS、MERS等呼吸道疾病，需要進行進一步的病原鑒定和病因溯源工作，「為便於患者診治和疾病防控工作開展，衛生健康部門將其稱為『不明原因的病毒性肺炎』。」

李剛還說，疫情發生後，武漢市衛生健康委在全市醫療機構開展相關病例搜索和回顧性調查，特別擴大不明原因的病毒性肺炎病例的搜索範圍，組織專家依據診療方案對搜索的病例進行了診斷排查，「搜索範圍的擴大，對現有病例的回顧性調查的進一步深入，對納入監測病例排查的持續開展，是患者數量增加的主要原因。預計隨著相關工作開展，病例數量還會有所增加。」

▼因應肺炎疫情，疾管署檢疫人員向機上旅客進行衛教宣導。（圖／疾管署）



李剛強調，病原鑒定和病因溯源工作仍在進一步進行中，尚未發現明確的人傳人證據，但是，患者臨床表現為病毒性肺炎，有重症病例，病因尚不明確，病原鑒定、病因溯源和相關流行病學調查工作還在進一步開展中，「針對這一情況，目前採取較為嚴格的患者隔離治療、密切接觸者追蹤和醫學觀察等預防性公共衛生措施十分必要，我認為這是一種對公眾健康安全負責任的態度，這也是國際社會通行的做法。」