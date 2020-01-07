多種料理一次滿足　蒸烤爐大勢輾壓眾料理家電　網友狂推讚cp值超高

▲惠而浦全能蒸烤爐空間大，想做一隻烤全雞也不是問題。（圖／惠而浦提供，下同）



消費中心／綜合報導

近年來料理家電推出的品項越來越多，相較於傳統家庭多以瓦斯爐料理，近年來電器種類、功能應有盡有，許多家庭都會選擇「集多功能於一機」的電器來料理食材，省時省力省空間，一機就能端出整桌菜色，讓許多煮夫煮婦為之風靡，甚至還有人爭相分享教戰守則，去日本旅遊順便扛個幾台家電回家也是很合理的，但市面上料理家電百百款，從日本紅來台灣的水波爐、因健康養生風潮盛行而大熱的氣炸鍋、顏值極高的高級烤箱、集烤箱與電鍋於一身的蒸烤爐等紛紛搶市，尤其是水波爐v.s.蒸烤爐的討論熱度始終不減，到底該買哪一種？有網友就直言「價格跟功能來說蒸烤爐cp值勝水波爐」、「好的蒸烤爐可以完全取代且超越大同電鍋＋烤箱」、「推惠而浦蒸烤爐，覺得不輸水波爐」。

▲一台就能搞定各式料理，原來端出一桌好菜這麼簡單。



在眾聲喧嘩的料理家電討論中，有網友分享自己使用水波爐＋蒸烤爐的心得，表示水波爐價格較高，蒸烤功能上也不及專業的蒸烤爐，他表示，蒸烤爐最大的優點，是蒸、烤及蒸烤三種模式可選、食物受熱溫度平均，尤其在烤糕餅類或肉類時，使用蒸烤功能，表面不易乾也不會焦掉，表示自己現在已很少使用烤箱等其他家電調理食物。

網友們對蒸烤爐的支持度極高，不過蒸烤爐品牌及功能多少會有差異，讓初入料理叢林的新手無所適從，PTT上就有鄉民大推惠而浦WSO3200B蒸烤爐，除了蒸、烤、蒸＋烤之外，還有超狂的舒肥功能，「我家用它的舒肥功能很滿意，用來烤牛排或雞排溫度和時間控制得好，外皮顏色能烤得蠻漂亮的肉質也不乾，處理食物也沒有油煙味問題」，熱愛開箱的知名科技達人曾分享「真正影響料理好吃程度的關鍵其實只有兩個：烤箱溫度穩定度與回溫速度」，他也表示，經過自己半年的實際使用與測試，「惠而浦蒸烤爐提供的東西實在很簡單，就是穩定、穩定、再穩定」並給予極高評價，「所有你想像的烤箱或蒸煮料理，不管是中餐、西餐、日式，都可透過這台惠而浦蒸烤爐幫你實現」。

▲同時間烹調不同食材也不會造成混味，省時省力，馬上脫離黑暗料理界。



惠而浦全能蒸烤爐WSO3200B號稱提供「以一抵十的終極烹調方案」，共有18種烹調模式、9種加熱模式，能同時烹調多樣料理的功能更是造福天下想省時間又能端出一桌美味的煮夫煮婦們，但同時烹調最擔心食材混味，惠而浦全能蒸烤爐能30分鐘同步烹調3道料理且不混味的秘密就在於內建蒸氣製造機，在烹調過程中精準注入水量，避免過多水氣在食材間流竄導致混味，實測蒸蛋、熱飯、同步烹調肉類或蒸魚，容易吸附味道的蛋跟白飯也不會沾染上魚腥味，即使是烤馬鈴薯的同時一併烤魚，也不會因為食材皆在同個爐腔內而氣味混雜，且蒸烤同步，可在烤的同時注入蒸氣，肉類料理外皮酥脆、肉質軟嫩，大空間能放進整隻烤雞，滿足你的料理魂。

購入一機多用料理電器有時功能太多，讓人看得眼花瞭亂，3C達人在網站上大推惠而浦蒸烤爐「操作直覺設定簡單，初次使用也能快速上手」，且一台抵多台的全方位功能很適合極簡派人士，不會產生油煙的特性，也對於租屋族相當友善。簡約高質感的觸控面板加上旋鈕設定，簡單摸索就可以上手，就算你是料理新手也不擔心，烹調後可使用內建的單次與定期機體清潔以及除垢模式清潔爐腔，就算噴得亂七八糟也可以輕鬆恢復亮麗如新。

不管你是家庭煮夫煮婦、小資租屋族或是料理苦手，做菜這種事情交給惠而浦全能蒸烤爐就對了，吃得健康安心又美味不是夢，有了惠而浦全能蒸烤爐，脫離黑暗料理界化身廚神也是遲早的事。