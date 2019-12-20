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你家有吃電怪獸嗎？大魔王都是自己養出來的！智慧生活省錢省荷包　要升級就趁現在

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼惠而浦年終回饋。（圖／業者提供）

▲惠而浦推出年終回饋，購買指定型號家電產品就可獲得超值好禮。（圖／惠而浦提供，下同）

消費中心／綜合報導

2019已經邁入尾聲，歲末年終，準備迎接農曆春節到來，家家戶戶開始除舊佈新，日常用品、鍋碗瓢盆等的都會趁這時添購，也是時候把家中老舊的電器汰舊換新，老一輩的觀念常覺得東西還能用就不要買新的，勤儉持家的美德展露無遺，但台灣電力公司表示，家中電器都有一定的使用年限，超過使用年限的家電不僅常需維修，年平均耗電量還會高出好幾倍，更需注意的是，太老舊的電器內部零件可能已經開始老化、鬆脫，電流通過時容易短路、引發火災，節省不成，反而成為安全上的隱憂，惠而浦祭出年終回饋，購買指定機型家電就送高質感好禮，2020一起迎接居家新生活。

到了冬天，做家事就成了煎熬，冬季衣物大件又厚重，洗衣曬衣的時候總是特別吃力，加上天氣濕冷、雨下不停，衣服怎麼曬都乾不了，還會染上重重的霉味，不得不重洗一次，像是惡夢一般讓人大呼吃不消，這種時候就會希望家中有一台好用的乾衣機，惠而浦8TWGD5620HW乾衣機只要20分鐘就可以烘乾5公斤的混合衣物，不用再忍受著冬天的刺骨寒風站在陽台晾衣服，只要把衣服丟進去就好，就算臨時需要出門來不及收衣服也不用擔心，乾衣完成後還有150分鐘除皺防護功能，想到鄰居站在陽台上晾衣服的時候，自己舒適地在室內看電視、泡咖啡、切水果，就會覺得幸福感滿滿滿。

▲▼惠而浦年終回饋。（圖／業者提供）

▲冬季濕冷，洗衣曬衣超煎熬，聰明的乾衣機讓你事半功倍。

台灣冬季濕冷，許多人都受過敏問題所苦，濕氣重也讓衣物上的細菌、塵蟎等過敏原大量滋生，除濕除蟎成為全民運動，惠而浦8TWGD5620HW乾衣機的消毒殺菌行程，根據美國Armstrong實驗室、台灣Intertek實驗室實測證實，可去除衣物上99.9%的生活常見細菌，讓家中有毛孩或幼兒的人更加安心。很多人遲遲沒有入手乾衣機就是擔心耗電，惠而浦8TWGD5620HW乾衣機每次烘乾5公斤混合衣物的電費與瓦斯費僅約2元，令人覺得相當超值。

講到吃電怪獸，工業技術研究院節約能源專區點出，家中的吃電怪獸就是冰箱跟冷氣，尤其是10年以上老舊冰箱，耗電量比起1級能效高出2.5倍，也比剛出廠時多出1.5倍耗電量，超過15年的冰箱則為出廠時耗電量多出2倍！這麼驚人的數字推翻了多數家庭將冰箱當作永久財的觀念，且冰箱用久了不僅會有噪音、漏水、溫度不夠低等問題，也會增加用電危險性。

▲▼惠而浦年終回饋。（圖／業者提供）

▲惠而浦WRS588FIHZ對開門冰箱擁有840公升大容量，右冷藏左冷凍的對開設計，更方便拿取食材。

惠而浦WRS588FIHZ對開門冰箱擁有840公升大容量，冷凍室容量達320公升，不管是冬季鍋物、進補食材，或是準備聖誕節、跨年跟朋友聚會的大餐，通通都放得下，右冷藏左冷凍的對開設計，讓冷凍及冷藏的物品可以依常用程度由上至下擺放，在拿取食材時也能一目了然，可調式玻璃層板可依儲存物品高低調整高度，再也不會發生湯鍋鍋蓋過高放不下的窘境；門上取水取冰設計，減少冰箱門的開關次數，節省能源消耗，更採用NSF認證淨水系統，可有效去除異味及有害物質，飲用更安心；冰箱中存放食材最怕有「冰箱味」，惠而浦WRS588FIHZ對開門冰箱配有FreshFlow™淨味過濾系統，能自動過濾冰箱內空氣，達到除臭淨化的作用，食材不小心冰太久也不擔心異味混味等問題。

▲▼惠而浦年終回饋。（圖／業者提供）

即日起～2020/1/31到惠而浦全通路購買洗乾衣機、冰箱指定型號等家電產品（含美泰克），即可獲得德國Fissler單人貴族不鏽鋼3件組（市價約4,250元）或WMF Class Line廚師刀、菜刀組（市價約3,460元）及WMF湯匙筷子筷架三件餐具組（市價約1,580元）。不喜歡做家事，可能只是因為沒有用聰明的方法做家事，智慧時代，要用智慧的方式解決生活困擾，年關將近，家事苦手們快以全新的智慧家電迎接新年，家電越聰明，能陪伴家人的時間就越多，享受更好的生活品質就趁現在。

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