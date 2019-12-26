「縣民牛奶日常PK賽」各縣市開戰！自己的家鄉自己顧！

▲ETtoday小編們在自己的臉書與IG上大曬廚藝，端出一道道用牛奶入菜製作的美味料理。（圖／翻攝英國捲毛貓Nina和V仔的臉書、IG）

消費中心／台北報導

冬日氣溫不斷下探，牛奶入菜暖胃又暖心。如同日本拉麵，各地有各地擁護的口味，台灣從早餐的南有丹丹北有當當，到每年一度的南部粽北部粽大戰，是否連牛奶料理也是各縣市各有獨家口味呢？

在ETtoday茶水間裡，小編們火熱討論著近期縣民們風靡啥！？原來是縣民牛奶日常PK賽呼喚各縣民們站出來投票，為屬於自己家鄉的牛奶料理加油打氣。登登登登！第一週熱烈登場的是苗栗草莓牛奶對抗彰化木瓜牛奶，你今天要選哪一道？媽媽咪啊～兩個都想要！！！尤其是搭配使用來自紐西蘭的豐力富高優質特濃奶粉，肯定超級對味～ 這次！為了自己縣市名產的驕傲，當然要出來挺自己的故鄉！到@fernleaftw豐力富IG頻道首頁，連續幾週有推出不同縣民的牛奶日常PK內容號召大家一起來票選，只要動動手指點擊你喜歡的#豐力富縣民奶粉料理貼文愛心，對家鄉或喜愛的奶粉料理投下應援的一票，就有機會獲得一年份「豐力富高優質特濃奶粉」，分享給其他好友一起參加PK，更能大大提高中獎機率！

▲英國捲毛貓Nina端出加入奶粉濃香風味的葡萄奶酥抹醬。（圖／翻攝自英國捲毛貓Nina臉書、IG）

除了大聲支持自己最愛的牛奶美食組合，這股縣民對抗的戰火也延燒到了ETtoday小編之間，更紛紛在自己的IG上大曬廚藝，用奶粉製作出簡單又美味的料理。身為奶酥控的英國捲毛貓Nina端出葡萄奶酥抹醬響應活動，加入奶粉的濃香風味讓人在冬天完全不思考卡路里問題大吃一通，並且呼喚著V仔一起來投票～選手V仔被激起挑戰慾，做出讓人少女心爆表的「棉花糖Q餅」來PK，而製作過程更只花了10分鐘！以及身為奶味愛好者的小孟被V仔TAG後跟著出招，發揮個人創意端出「牛奶起司蛋花湯」，PK戰火綿延不絕，揪縣民們一起來參戰！

▲V仔被激起挑戰慾，做出讓人少女心爆表的「棉花糖Q餅」來PK。（圖／翻攝自V仔臉書、IG）

▲小孟發揮創意做出「牛奶起司蛋花湯」。（圖／翻攝自小孟臉書、IG）

如果自認擁有獨家料理創意，想分享私家奶粉食譜的話，歡迎縣民們站出來，選擇拍照或錄影兩種方式二擇一，將自製的特色奶粉點心或搭配喝法紀錄下來，且有《豐力富》高優質特濃奶粉罐或《豐力富》紐西蘭頂級純濃奶粉罐入鏡，之後上傳到FB或IG，並加入「#所在縣市、#縣民牛奶日常、#豐力富奶粉好好搭」指定的hashtag，同時公開分享，除了可以讓大家看到奶粉搭配的多元性，還有機會抽中紐西蘭雙人來回機票。等不及想大展身手了嗎？縣民們快來秀你的創意奶粉料理。

▲活動詳細辦法與注意事項 @fernleaftw IG頻道首頁個人檔案網址 了解更多！ （圖／翻攝自豐力富官網）

▲全台縣民站出來，分享你的私家奶粉食譜。（圖／翻攝自豐力富官網）