黑鷹墜毀調查！傳國防部不滿運安會洩密「未審先判」　楊宏智回應了

記者賴文萱／台北報導

空軍編號933的UH-60M黑鷹直升機2日墜毀於新北市烏來山區，造成參謀總長沈一鳴上將等8人罹難。運安會協助國防部解讀事故直升機黑盒子資料，運安會主委楊宏智也對外發言指，8成肯定機械沒有問題，當下天氣也沒有亂流跡象，剩人為因素待分析。外傳國防部對此事不滿，有人建議要對運安會採取法律作為，處理洩密風波，但楊宏智則回應，並沒有收到任何指教。

▲黑鷹失事招魂現場。（圖／記者游芳男攝）

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運安會主委楊宏智4日對外受訪表示，根據解讀出來的黑盒子資料顯示，機械異常可以排除約8成，也看不出事發當下有亂流跡象，直升機下沉與下沉氣流應無關聯，是否是人為因素，則需進一步分析。目前仍有機械維修超限以及設備異常晶片卡需要解讀，不過該晶片需要原廠的原始碼，因此國防部還需要送交原廠讀取資料，才能百分百確定事發原因。

▲黑鷹失事搜救現場。（圖／ETtoday記者攝）

據傳國防部對運安會的發言感到不滿，認為內容指向「人為因素」等於是「未審先判」，內部甚至有人建議要對運安會採取法律作為，處理洩密一事。事實上，依《運輸事故調查法》規定，運安會調查的對象為公務航空器，但並無被授權調查軍機，不過因國內目前僅有運安會有可解讀黑鷹黑盒子的設備及能力，因此這次事故軍方也委請運安會技術協助。

▲運安會主委楊宏智說，上午跟國防部直接對話，並沒聽說國防部對他有什麼意見指教。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

對此，楊宏智被問及洩密一事時回應，他從送交黑盒子給國防部後，到目前都沒有聽說過國防部對他提出什麼意見，他今天早上11點也跟國防部有直接對話，對方也回應他沒有這件事，他們沒有對外做出相關發言。

「時間對我們來說完全沒用！」