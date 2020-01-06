嘉義4.7震！高鐵2列車一度停駛　巡檢作業部份車次恐延誤

▲嘉義下午發生規模4.7有感地震。（圖／中央氣象局）
記者賴文萱／台北報導
地牛翻身！嘉義縣義竹鄉14時53分發生芮氏規模4.7的有感地震，震源深度7.7公里，最大震度嘉義市4級。高鐵2部列車（南下829車次以及北上834車次）行經受地震影響區域暫時停車，以確保旅客安全。高鐵表示，目前各車次列車已恢復運行，現正依照相關安全規範進行巡檢作業，部份車次列車可能略有延誤，造成不便敬請見諒。
另外，台鐵部分同樣也受地震影響，斗六=隆田間按3級強地震SOP辦理，於15:29無異狀，恢復正常行駛，影響8列次、37分。
▲嘉義縣義竹鄉發生淺層地震。（圖／氣象局）
氣象局所提供的資料顯示，這起地震是發生在嘉義縣政府南偏西方10公里處，深度只有7.7公里，各地最大震度為嘉義市4級，雲林縣水林、四湖、斗六市、嘉義民雄、番路3級，雲林古坑、草嶺、麥寮、嘉義大埔、阿里山、台南佳里、善化、東山、七股、楠西、新化、高雄市桃源區、澎湖馬公、彰化市2級。
台南市、高雄市、高雄甲仙、澎湖東吉島、彰化員林、南投縣信義鄉、玉山、南投市、台東利稻、海端、綠島、台中霧峰、花蓮富里、西寶1級。而在震央附近的民眾手機有收到國家級警報。