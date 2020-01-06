嘉義4.7震！高鐵2列車一度停駛　巡檢作業部份車次恐延誤

地牛翻身！嘉義縣義竹鄉14時53分發生芮氏規模4.7的有感地震，震源深度7.7公里，最大震度嘉義市4級。氣象局地震測報中心指出，該起地震主要是板塊擠壓運動造成的破碎帶地震，嘉義震度達4級，搖晃算很有感，但以今年1月1日上路的新震度分級表來看，5級震度的地震比較可能有災害會發生。至於是否有餘震，氣象局將後續密切觀察。