日月潭爆異象！大批魚浮水面、蚯蚓竄出…民憂地震前兆　農委會回應了

▲日月潭的魚群大量浮到水面、湖畔旁的蚯蚓鑽出土壤。(示意圖／林務局提供)



記者鄒鎮宇／南投報導

南投日月潭4日突然發生大量台灣鯛魚浮到水面呼吸、湖畔旁的蚯蚓竄出，讓民眾認為有異象，懷疑是大地震的前兆。對此，行政院農業委員會特有生物研究中心指出，動物的異常行為無法進行判定，但此事應與地震無關，希望民眾不要自己嚇自己。

據中央氣象局資料，2019年12月31日至2020年1月3日期間，台東、花蓮、宜蘭等地皆發生有感地震，震源最淺僅7.2公里、規模4.8的有感地震。

前日月潭遊艇公會理事長莊武源表示，他4日上午準備從伊達邵碼頭開船出發時，發現本棲息在深水處的台灣鯛竟成群結隊到水面呼吸，雖然到中午後數量陸續減少，但湖畔旁的土地也有大量蚯蚓竄出，讓他覺得不尋常。

▲民眾擔心魚群及蚯蚓的行為是大地震的預兆。（圖／翻攝氣象局）



莊武源認為，這些現象通常是大地震的前兆，因為動物及昆蟲的改應能力較為靈敏，且日月潭屬於內陸湖泊，容易因地震產生鐘擺效應，921大地震時就有魚蝦、蚯蚓的異常現象出現。

對此，特有生物研究保育中心表示，蚯蚓依靠皮膚呼吸，對土壤、濕度、溫度及地層的變化非常敏感，近期日夜溫差大，蚯蚓為了讓身體散熱才會鑽出土俵，是秋冬交替的正常現象，與地震無關。

另外，台灣鯛等魚群游到水面換氣，得到現場查看才能了解實際情況，否則無法判定，但上述情況皆與地震無關，希望民眾不要過度擔心。

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