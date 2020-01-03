你為什麼不懂我？我們都擅長口是心非　卻希望對方能懂

作者：老楊的貓頭鷹

摘自：《每天演好一個情緒穩定的大人》

【我們都擅長口是心非 又希望對方能有所察覺】

朱曉曉今年二十三歲，只談過一次戀愛，而且一談就是五年。

這段感情的前四年都是異地戀，隔著六百公里，每兩個月見一次面，但那四年超級甜蜜，每個普通的日子都能過成紀念日，每天能聊三四個小時的廢話。

用一句話形容就是：沒電了，訊號無，才敢與君絕！

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我記得當時問過朱曉曉：「你是怎麼被他打動的？」

她說：「就是有那麼一天，我們在公車站等車，車快來的時候，他突然扯了扯我的袖子，然後紅著臉說『喂，我好像能永遠喜歡你』。」

男生對朱曉曉確實很好，幾乎是全天都惦記著她。

有一次，朱曉曉跟室友和室友的男朋友一起去看電影，電影開場之前，朱曉曉拍了一張照片發給男生，並且撒嬌似的說：「你以後要為我報仇，你看他們倆在我面前秀恩愛呢！」然後就把手機調成靜音模式了。

電影結束之後，她才看到男生發了很長的道歉信，大意是「現在不能陪你，非常抱歉」。從那之後，只要朱曉曉去看電影，男生就會在自己所在的城市選同樣的場次，然後一起看。

熬完了四年異地戀，兩個人終於在一起了，他們工作穩定了，開始存錢買房、準備結婚。

然而，交集越來越多，彆扭也越來越多。小到幾點關燈睡覺、晚飯是吃米飯還是麵條，大到房子該買在哪個位置、車子是買轎車還是休旅車，都吵。

他們發自內心地不同意對方的觀念，但都默契地選擇了「忍」，因為這份感情來之不易，也因為還愛著對方。不到半年時間，兩個人辛苦到連話都不敢說的地步。

分手那天是個星期五，兩個人本來約好下班一起去看場電影，但朱曉曉突然說「不想看了」，沒有任何解釋，男生也沒要解釋。

兩個人往地鐵站的方向走，照舊是默契地沉默著。眼看著要進地鐵站了，男生扭頭說了一句：「哪天你心情好了，我們分手吧。」

朱曉曉愣了一下，然後平靜地說：「好啊，我今天心情不錯，就今天分吧。」

然後就沒有然後了。

當初的「喜歡」是真的，如今的「累了」也是真的。

誰都沒去挽留，誰都沒問一句「為什麼」，乾脆俐落的程度就像是兩塊相吸的磁鐵突然之間變成了相斥。

原來，一見鍾情不能保證天長地久，情投意合不能，朝朝暮暮也不能。

原來，斷了的愛情就像是脫落的牙齒，沒了就是沒了，再怎麼用心裝，也是假的！

每一種情緒的背後，一定隱藏著某種被對方忽略了的需求。這時候，如果你不能自己解決，那就試著表達出來。

當你說「我想一個人靜靜」的時候，你實際想說的是：「我想一個人待著，但是，你也別走得太遠。」

當你說「你怎麼每次都這樣」的時候，你實際上是想說：「我希望你聽我說一會兒話，我現在很難受。」

當你說「我沒事」的時候，你其實是想說：「我需要你。」

當你說「你忙吧」的時候，你其實是想說：「我們聊一會兒吧，就五分鐘。」

當你直接地表達出自己的感受和需求，對方就可以把注意力用在滿足你的需求上，從而減少了不必要的誤判，對方能清楚地知道你需要什麼，他該做什麼。

否則的話，他要麼是束手無策，要麼是無動於衷，而那時的你能得出的結論只有一個：「你不愛我了。」

人啊，真是個奇怪的物種，尤其是在感情面前，需要坦白的時候，總是隱忍地閃爍其詞，需要退讓的時候又不管不顧地強調尊嚴。

於是，不告而別的錯過和無疾而終的遇見也因此而不斷湧現。

所以，不要一看到喜歡的人就急著說「愛你勝過愛自己」這種話。因為「愛對方」和「愛自己」的比較是一場耐力賽，是相識以後，是此後餘生，不是你此時此刻的心血來潮，也不是情到濃時的信口開河。

這就好比說，你參加了一場一萬公尺長跑，僅僅是因為在開始的時候領先了三公尺，然後逢人就說「我贏了比賽」，不覺得很荒謬嗎？

我知道，其實你內心很驕傲，但看起來很靦腆，就像是一隻謹慎的小兔子，壯著膽子去喜歡某個人。但凡他給了你一個笑臉，你就會開心地蹦跳一整天；可但凡他表現出一點不耐煩，你就會紅著眼睛逃回森林裡。

然後，你欺騙自己說「錯過就錯過吧，好的總是壓箱底」，我想提醒你的是，你可能根本就不知道你的箱子有多深。

喜歡一個人不難，難的是互相理解；感動一個人不難，難的是一直愛下去。

在感情的世界裡，「生分」這種東西一旦出現，就會像黑洞一樣難以遏制，直到將這份感情完全吞噬。

所以，為了愛，學習吧，改變吧。每人都有需要學習和改進的地方，有人要學習微笑，有人要學習擁抱，有人要學習克制情緒，有人要增強體質……如果為了自己愛的人，你都不願意稍做改變，那真的意味著你失去與世界的溝通能力了。

你一個人的時候，你可以有個性，可以毫無顧忌地做你自己，但如果是兩個人了，就需要溫柔地體諒對方並耐心地和對方溝通。

畢竟，愛的邏輯關係不是「因為……所以……」，而是「即使……仍然……」。

愛是什麼？ 是識貨！

他不會嫌棄你胖。即便你真的胖，在他眼裡，你依然是個被鎖在脂肪裡的瘦子，是個包裝紙很厚的精美禮物。

他總能猜透你的小心思。如果你在商店裡多看了幾眼圍巾，他馬上就能挑出一條套在你的脖子上，你低頭一看，天哪，款式、顏色、紋理都是你喜歡的。

多麼幸運啊，世界上有那麼多有錢的人，有才華的人，多愁善感的人，胡搞蠻纏的人，風度翩翩的人，就只有這個人會讓你開心地笑、放肆地罵、落寞地哭，以及毫無保留地愛。

愛對了一個人，就相當於做對了人生當中絕大多數的事情。

★本文經高寶書版授權，摘自《每天演好一個情緒穩定的大人》。