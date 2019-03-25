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Nokia X71 4/2台灣亮相　五鏡頭手機將同步現身

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▲▼Nokia 9 PureView將於4/2在台亮相。（圖／翻攝自HMD Global官網）

▲Nokia 9 PureView將於4/2在台亮相。（圖／翻攝自HMD Global官網）

記者邱倢芯／綜合報導

HMD Global今（25）日發出預告，將於4/2在台灣發表Nokia X71新機，且五鏡頭手機Nokia 9 PureView也將同步現身在此次的發表會上。

據了解，Nokia X71手機並未在今年的世界通訊大會（MWC）上出現，外界推測，此款新機定位應為中階機，且有可能是Nokia 6.1 Plus或Nokia 8.1後續產品。根據官方資料顯示，X71新機為Nokia首款點睛全螢幕手機（螢幕打洞設計），擁有蔡司4,800萬畫素後置三鏡頭，且還搭載了120度超廣角攝影功能。

而在五鏡頭Nokia 9 PureView手機方面，此次的在台亮相極有可能會發布此款手機的台灣上市時間，以及相關販售資訊。

根據官方先前釋出的資訊顯示，Nokia 9 PureView配備5.99吋2K解析度螢幕，顯示比例18:9，手機正面與背面都包覆了大猩猩第五代康寧玻璃，並採用6000系列鋁合金中框。

而Nokia 9 PureView整支手機最大的特色就是5鏡頭拍攝模組，其中透過3組黑白、搭配2組彩色鏡頭，達成相機等級的人像景深、全景風景拍攝等效果，且五鏡頭的配置方式，將使得該款手機在低光源環境底下依然能夠拍出清晰的照片。

Nokia 9 PureView的電池容量為3,320mAh，並支援無線充電、螢幕下指紋辨識功能；據悉，此款手機初期在歐洲販售時僅提供午夜藍一個顏色，6GB、128GB版本售價699美元，折合台幣近2.2萬元；至於來台亮相後是否會有其他顏色選擇，以及價格變動，這就要到了發表會當天才能揭曉了。

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關鍵字：Nokia X71,五鏡頭手機,Nokia 9 PureView

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