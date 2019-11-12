Nokia旗艦機8.2傳將於明年MWC亮相！僅出5G版　售價約1萬5

▲外媒報導，Nokia 8.2預計明年推出，將僅以一個5G版上市。（圖／取自Nokia官網）

記者謝仁傑／綜合報導

外媒NPU（NokiaPowerUser）報導，HMD Global當前正在開發Nokia 8.2智慧型手機，可能會在明年的世界移動通信大會（MWC 2020）上發布。根據最新消息，Nokia 8.2將僅以一個5G版上市。

早期有傳言稱Nokia 8.2將配備3200萬像素的彈出式自拍相機。NPU認為，Nokia 8.2將配備6400萬像素主鏡頭及3200萬像素前置鏡頭。HMD Global計劃明年推出價格實惠的5G Nokia智慧型手機8.2，以擴大用戶群，據說價格將在500美元左右（新台幣15,216元）。

Nokia 8系列被視為是HMD最有價值的旗艦產品線。但也有傳言稱Nokia 8.2將與尚未正式發布的Snapdragon 735 處理器一起發布；高通公司可能會在12月初的Snapdragon峰會上宣布該芯片組，之後HMD可能會發布Nokia 8.2。

在談到支持5G的Snapdragon 735處理器時，高通公司透露它將採7奈米製程製造，滿足下一代AI引擎、遊戲和其他較高級的功能。

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