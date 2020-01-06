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傳伊朗號召「1人捐1塊」...懸賞24億取川普人頭！揚言軍事報復

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▲▼伊朗阿瓦士（Ahvaz），群眾出席蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的葬禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗阿瓦士（Ahvaz），群眾出席蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的葬禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問德甘（Hossein Dehghan）在5日接受CNN專訪，他指出，針對美國先前在巴格達機場發動空襲的行為，一定會用「軍事行動」的方式報復。另外，在當地的社群媒體上瘋傳一段影片，有人呼籲要募款8000萬美元（約台幣24億），取川普人頭。

德甘是伊朗的前國防部長，現在則是在哈米尼的首席軍事顧問，他訪問中提到，勢必會瞄準美方的「軍事地點」，而且不會是盟友出面，將是伊朗親自出手報復，「有人可能猜測會是代理的行動，但我們認為，美國與川普先生直接對我們採取行動，我們也會直接針對美國」。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）先前表示，美國暗殺了蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），將會付出代價，而川普在4日晚間於推特上表示，「若是伊朗攻擊美國的基地，或是任何美國人，我們將毫不猶豫地送上精美的裝備」、「如果他們攻擊，我們就會反擊，再繼續的話，我們會比以往更用力回擊」。

對此，德甘回應，是美國先發動了戰爭，因此應該要接受任何適當的回應。德甘也不認為伊朗可以和美國重新談判，「基於幾個原因，我們不想跟現任的美國政府談判，在蘇萊曼尼的事件之後，根本沒有談判的理由，這是不可能的」。

最後，德甘指出，美國的軍事人員、政治據點、軍事基地甚至船隻，沒有一個是安全的，「他（川普）不懂國際法，也不承認聯合國的決議，完全就只是黑道老大和賭鬼而已」。

▲▼伊朗阿瓦士（Ahvaz），群眾出席蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的葬禮。（圖／達志影像／美聯社）


蘇萊曼尼的遺體在5日送回伊朗馬什哈德（Mashad），接下來將連續舉辦3天的葬禮，上千名群眾聚集在阿瓦士（Ahvaz）街頭，為蘇萊曼尼哀悼。另一支影片中可以看到，包裹著伊朗國旗的棺材從飛機上卸下，一旁有有軍樂隊演奏。

據報導，伊朗的國家電視台上播出一段喊話的影片，是群眾在蘇萊曼尼葬禮上喊話，內容呼籲，若是有人可以殺了川普，將會懸賞8000萬美元，這個數字是根據伊朗的人口而定，「我們希望籌募8000萬美元，任何獻上川普人頭的人都能得到獎賞」，也等於是呼籲一人捐1美元。但這個消息是否為伊朗官方立場，還有待確認。

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