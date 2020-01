傳伊朗號召「1人捐1塊」...懸賞24億取川普人頭！揚言軍事報復

▲伊朗阿瓦士(Ahvaz),群眾出席蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)的葬禮。(圖/達志影像/美聯社)

記者錢玉紘/綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)的顧問德甘(Hossein Dehghan)在5日接受CNN專訪,他指出,針對美國先前在巴格達機場發動空襲的行為,一定會用「軍事行動」的方式報復。另外,在當地的社群媒體上瘋傳一段影片,有人呼籲要募款8000萬美元(約台幣24億),取川普人頭。

德甘是伊朗的前國防部長,現在則是在哈米尼的首席軍事顧問,他訪問中提到,勢必會瞄準美方的「軍事地點」,而且不會是盟友出面,將是伊朗親自出手報復,「有人可能猜測會是代理的行動,但我們認為,美國與川普先生直接對我們採取行動,我們也會直接針對美國」。

伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)先前表示,美國暗殺了蘇萊曼尼(Qassem Soleimani),將會付出代價,而川普在4日晚間於推特上表示,「若是伊朗攻擊美國的基地,或是任何美國人,我們將毫不猶豫地送上精美的裝備」、「如果他們攻擊,我們就會反擊,再繼續的話,我們會比以往更用力回擊」。

對此,德甘回應,是美國先發動了戰爭,因此應該要接受任何適當的回應。德甘也不認為伊朗可以和美國重新談判,「基於幾個原因,我們不想跟現任的美國政府談判,在蘇萊曼尼的事件之後,根本沒有談判的理由,這是不可能的」。

最後,德甘指出,美國的軍事人員、政治據點、軍事基地甚至船隻,沒有一個是安全的,「他(川普)不懂國際法,也不承認聯合國的決議,完全就只是黑道老大和賭鬼而已」。







蘇萊曼尼的遺體在5日送回伊朗馬什哈德(Mashad),接下來將連續舉辦3天的葬禮,上千名群眾聚集在阿瓦士(Ahvaz)街頭,為蘇萊曼尼哀悼。另一支影片中可以看到,包裹著伊朗國旗的棺材從飛機上卸下,一旁有有軍樂隊演奏。

據報導,伊朗的國家電視台上播出一段喊話的影片,是群眾在蘇萊曼尼葬禮上喊話,內容呼籲,若是有人可以殺了川普,將會懸賞8000萬美元,這個數字是根據伊朗的人口而定,「我們希望籌募8000萬美元,任何獻上川普人頭的人都能得到獎賞」,也等於是呼籲一人捐1美元。但這個消息是否為伊朗官方立場,還有待確認。

