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維多利亞中小學徵輔導師「月薪23.8K起」　綠黨批：這是苦民所苦？

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圖文／鏡週刊

位在雲林縣斗六市的維多利亞雙語中小學，由國民黨總統候選人韓國瑜一手創辦，學費一年高達60萬元，堪稱當地貴族學校，但卻被爆出徵人擔任「宿舍輔導老師」，夜班工時16小時，僅開出基本薪資的23,800元起跳的薪水。

綠黨今（5日）貼出報紙徵人欄位的照片，可見到維多利亞雙語中小學徵求照顧管理女學生的「宿舍輔導老師」，要求應徵者擁有大學以上學歷、有經驗者佳，上班時間從每日下午4點30分開始到隔天早上8點30分，工作內容則需留宿照護並管理學生，開出的薪水則是23,800到30,000元。

綠黨貼出維多利亞學校的徵人資訊。（圖／取自綠黨粉絲頁）

綠黨在臉書痛批，「維多利亞薪水低，國瑜佳芬發大財。」夜班、16小時的工作「薪水才這樣？」更直指，「這個老師的小孩，根本上不起自己的學校，王小姐的600萬，這個老師要21年不吃不喝才能存到。」

文章及照片貼出後也引起網友共鳴，紛紛留言表示，「這樣子的薪水台灣人怎麼發財」「國魚要有錢，維多要省錢」「么壽，要大學畢業，薪水還只是最低工資」，還有網友指出「這應該是濫用輔導的名詞，感覺比較像舍監之類的職務。」

 


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