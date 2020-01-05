阿拉斯加捕蟹船下沉5失蹤！工作5天賺300萬　永遠缺人原因曝光！

▲阿拉斯加捕蟹船沉沒，5名船員來不及逃生。（圖／翻攝自YouTube／Dean Gribble Crab Fishing，下同）



文／CTWANT

這世界上有一種「夢幻工作」，一年只需要工作5天，就能賺進新台幣300萬元，你會想應徵嗎？這麼豐厚的報酬，卻時時刻刻都在缺人，因為這工作算是世上最危險工作之一。這令人望之卻步的工作就是「阿拉斯加捕蟹人」。

在新年前夕，一艘捕蟹船就在阿拉斯加海域沉船，其中有5人失蹤，2人獲救，倖存者之一的格瑞寶二世（Dean Gribble Jr.）表示，當時險惡的海象來得快，只有幾分鐘可以反應。

這艘130英尺高、名為羅絲號（Scandies Rose）的捕蟹船，船上有7位船員，去年12月31日晚間從阿拉斯加西南方出海的時候，遭遇險惡的海浪襲擊。

2名倖存者被大浪拍打落海，靠著救生衣並奮力游泳到一艘救生艇上，抵禦冰冷的溫度和巨浪拍打，度過5個小時後獲救。不過，由於美國海岸警衛隊（U.S. Coast Guard）經過20多小時的搜索，仍找不到這5名失蹤船員，目前已暫停救援。

▲阿拉斯加捕蟹船沉沒，生還船員格瑞寶二世：只有幾分鐘反應。（圖／翻攝自YouTube／Dean Gribble Crab Fishing）



俄羅斯堪察加半島（Poluostrov Kamchatka）和美國阿拉斯加州之間的白令海峽擁有非常豐富的海洋資源，像是「阿拉斯加帝王蟹」。味道鮮甜、肉嫩多汁的帝王蟹之所以昂貴，其中一個原因是捕蟹過程非常危險，過去無數捕蟹人因此送命。

阿拉斯加捕蟹人這份工作並非人人都能勝任，捕蟹人每次出海時間僅約5天到12天，每天工作近20小時，有時候甚至要連續數天不眠不休捕蟹。長時間工作令捕蟹人身心俱疲，結冰太滑摔跤是家常便飯，每日可摔上好幾百次，部分捕蟹人更因體力透支加上寒冷氣候命喪大海。

高報酬的工作，相對的也要承擔高風險，統計顯示，捕蟹人傷亡率比一般工作高50倍，平均每週會有1名捕蟹人喪生，死亡率極高。根據美國國家職業安全衛生研究所（National Institute for Occupational Safety and Health），商業漁民是美國最危險的工作之一，比一般工作的死亡率高出30倍。

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