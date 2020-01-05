台灣179選手現身廈馬「以跑會友」　 51歲台北牙醫讚：非常貼心

▲奔跑中的選手。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

2020廈門國際馬拉松今（5）日上午開跑，吸引超過3.5萬名選手角逐，台灣則有179人專程前來，創下歷屆參加人數新高。台灣國際馬拉松交流協會理事長盧瑞忠向《ETtoday新聞雲》表示，廈馬是很好的兩岸交流平台，大家以跑會友，不過「大陸選手的吃苦精神比我們高，台灣比較注重休閒的享受。」

▲盧瑞忠在接受採訪 。（圖／記者蔡儀潔攝）

盧瑞忠介紹稱，此次來參加的台灣選手平均年齡為30至40歲，最年輕的是一位20多歲的女生，「她今年第一次來，對整個流程讚嘆不已」，年紀最大的則為75歲，該跑者以3小時半的成績，順利跑完全程。

盧瑞忠說，「每個選手都抱著交流和學習的心態前來，雖然沒辦法跟前幾名大陸選手來做競爭，但最起碼我們收穫了豐富的回憶，還有經驗上的累積，這是一個非常棒的事情。」

▲帶著粉色兔耳朵的選手 。（圖／記者蔡儀潔攝）

談起兩岸馬拉松賽事的差異，盧瑞忠表示，「大陸選手的吃苦精神更高，對賽事的熱衷比我們強」，台灣比較注重休閒的享受，來參加比賽是想豐富生命，獲得有更多體驗，另外現在運動旅遊的模式越來越受到歡迎，大家抱著「我去運動，我又去看看世界」的想法，「廈門就是台灣選手最熱衷的地方之一，昨天有很多人去了鼓浪嶼。」

▼ 衝過終點的選手 。（圖／記者蔡儀潔攝）

此次台灣馬拉松團中，獲得最好成績的是台北牙醫師潘同益。他表示，去年也有來參加，感覺越辦越好，整個流程包括管制、補給等都很順暢，而且路線也更單純，加上今年沒有大太陽，「應該很多人破了自己的紀錄。」

潘同益隨後興奮的秀出比賽成績，「今年跑了3小時3分12秒，比去年進步12分鐘，覺得非常開心，因為我已經51歲了，而過了50歲後，不管是肌耐力還是體能都會下降，這是沒辦法抗拒的，但這次不僅能維持，還有所進步，覺得很棒。」

▼潘同益對今年的成績感到很滿意。（圖／記者蔡儀潔攝）



身為馬拉松愛好者，潘同益參加過不少比賽，在他看來，兩岸賽事可以說是各有所長。他指出，今年的廈馬「非常貼心」，其中印象最深就是可以刻字的啤酒瓶，「我去年有去波士頓馬拉松，他們也是送一瓶啤酒，但不會像這樣刻上名字和成績，我覺得很有創意，對選手來說是非常好的紀念。」

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▼潘同益展示刻有比賽成績和姓名的啤酒罐。（圖／記者蔡儀潔攝）