有吃有玩！阿里山馬拉松4/12登場　搗麻糬、餵小鹿再吃遍鄒族美食

▲阿里山神木下馬拉松4/12登場。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部阿里山國家風景區管理處將於4月12日舉辦「2020第一屆阿里山神木下馬拉松」，將時下最流行的馬拉松運動結合觀光，推出觀光體驗半日遊行程，跑者不只能運動，還能體驗逐鹿部落文化、搗麻糬、餵食梅花鹿，更能吃遍鄒族美食，跑、吃、玩一次滿足。

觀光局長周永暉表示，台灣每年舉辦700餘場馬拉松賽事，灣金石、台北、太魯閣馬拉松等，都是享譽國際的賽事，由於2020年是脊梁山脈年，觀光局特別結合阿里山與馬拉松，盼能將體育結合觀光，並讓體育成為在地原創的一部分。

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周永暉表示，該賽事分為三階段，前兩年由觀光局協助，以高額獎金吸引民眾參加，後續將把主辦權交給阿管處，透過扶持地方政府、社區團體，讓阿里山馬拉松成為國際知名賽事，並結合部落文化，如茶、咖啡、小米酒等，透過運動鏈結，跑者運動的同時也能進行深度旅遊。

▲▼觀光局表示，阿里山神木下馬拉松將結合當地觀光資源。（圖／觀光局提供）

觀光局規劃7條高山經典路線、25條中海拔副路線外，以及8條衍生路線，並結合觀光體驗半日遊行程，推廣在地特色文化與美食，有「逐鹿部落文化體驗」及「圓潭大地茶席生態體驗」，除搗麻糬、梅花鹿餵食、戶外大型舞台劇表演及大地茶席體驗，更能享用到鄒族獵人包及愛玉美食。

該賽事即日起至1月31日開放報名，共規劃42K全馬組、21K半馬組、10K挑戰組及3K親子組四大組別。42K及21K將從觸口遊客暨行政中心起跑，沿線可飽覽大阿里山風景風光，如牛埔仔愛情大草原、觸口天長地久橋、仁義潭環潭公路林蔭大道、逐鹿部落；3K則以牛埔仔愛情大草原環狀路線為主，適合親子及慢跑新手一起參加。

另外將舉行「啦啦隊加油競賽」及｢選手創意服裝競賽｣活動，並提高額總獎金達200萬元(42K全馬組第一名可獲得30萬元，第二名15萬元，第三名10萬元。該活動也結合阿里山EASY GO電商平台，推出「阿里山國家森林遊樂區優惠套票」，內含阿里山國家森林遊樂區全票1張、觸口遊客中心-入里茶葉蛋1顆及希諾奇台灣檜木博物館95折購物優惠。

▲參加馬拉松還可欣賞當地美景。（圖／觀光局提供）