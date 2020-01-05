3.5萬人湧2020廈門馬拉松　衣索比亞選手以「2小時08分」奪冠

▲選手們情緒高昂，擺出各種pose 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

2020廈門國際馬拉松今（5）上午開跑，來自41個國家和地區的3.5萬名跑者到場角逐，其中包括6名白金標選手，最終由衣索比亞選手包辦男、女前三獎。為了讓選手有更好的發揮，今年廈馬由三槍發令改為五槍發令，賽道折返點從原先的3個減少為2個，比賽現場氣氛熱絡，許多來自外地的選手都表示，「感覺更好跑了，還想再來！」

▲衣索比亞包辦男子組前三 。（圖／記者蔡儀潔攝）

衣索比亞選手比爾漢·尼比比·特斯法葉以2小時08分16秒的成績，奪得男子組冠軍。特斯法葉是去年的亞軍，此番奪冠他表示很開心，「今年的賽事路線相比去年有所調整，少了U型折返路段。這對我的成績提高很有幫助。」女子組冠軍則由米迪娜·德米·阿瑞米諾，以2小時26分12秒成功衛冕，同時創下個人最好成績。

▼ 米迪娜·德米·阿瑞米諾（左一）。（圖／記者蔡儀潔攝）

作為大陸首場特步「國人競速」激勵計劃賽事，今年廈馬設置「國人競速」破紀錄獎、突破獎、達標獎以及賽會紀錄獎，讓不少精英選手的參賽熱情達到新高。在大陸參賽名單中，能跑進2小時30分內的選手超過60人。

大陸國內男子組冠軍由田徑選手楊定宏奪下，成績為2小時13分51秒，這是他職業生涯第二好的成績，險些打破了3年前創造的個人最好成績。女子組方面，李芷萱以2小時32分44秒的成績居冠。

▲選手裝扮豔麗 。（圖／記者蔡儀潔攝）

比起往屆，今年賽事做出不少升級變動，包括由三槍發令改為五槍發令，以便緩解擁堵和提升飲水飲料補給站的服務質量，使跑者更好的發揮實力、提高成績。另外，賽道折返點從原先的3個減少為2個，取消了U形折返路段和180度折返點，並對環島路白石炮台路段進行優化，這也利於運動員取得好成績。

▲來自山東的情侶選手 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者今早實地到現場，感受到氣氛十分熱絡，歡呼加油聲此起彼伏。來自北京的選手馮曉宇表示，今年是第二次來參加，「感覺更好跑了，路面很平坦。」另外一對情侶檔則表示，他們來自山東，今年第一次來參加，「廈門環境太到位了，跑起來很舒服，比完賽還想到周圍玩一玩。」

▲選手王兆平。（圖／記者蔡儀潔攝）

比賽現場還有輪跑選手在奮力前行，其中來自山東的王兆平向《ETtoday新聞雲》表示，今年是第二次來參加，很驕傲能跑完全程42.195公里，自己平時就有在做馬拉松訓練，大概會跑10公里以上，「希望通過馬拉松的形式，鼓勵更多殘障人士走出家門，融入社會。」

▼ 赤腳跑完全程的湖南選手。（圖／記者蔡儀潔攝）