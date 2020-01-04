訪港遊客人數大跌！海洋公園宣佈「2020年員工凍薪」：鼓勵員工提早退休

▲香港海洋公園。（圖／翻攝自中新社）

記者 鄭思楠／綜合報導

香港「修例風波」已經持續逾半年，致使經濟受到重創。受訪港旅客人數「斷崖式」下跌等因素影響，香港海洋公園宣佈，因經營環境嚴峻，將實施多項控制成本措施，包括取消2020年薪酬調整，鼓勵員工申請自願無薪假期或提早退休等。

據《文匯網》報導，海洋公園發言人3日表示，由於預期旅遊業整體難望在短期反彈，所以實施多項控制成本措施，包括取消2020年薪酬調整。

園方承認，因去年訪港旅客人數大幅下跌、經濟放緩等因素影響，去年7至12月的入境旅行團及自由行遊客人數，按年大跌超過六成，「相關財政決定極不容易，但凍薪（不漲工資）避免可能需要的裁員方案，公園的措施還包括嚴格控制營運成本及酌情開支、節省能源、暫停聘請非緊急及非必要職位、鼓勵員工申請自願無薪假期或提早退休。」

海洋公園表示，管理層感激員工在這個困難時期與公園共渡時艱及對公園的付出，為慶祝農曆新年，所有合資格的公園全職及兼職員工將分別獲發600港元（約新台幣2317元）及300港元（約新台幣1159元）紅包。

▲香港迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社）

不過，香港迪士尼發言人表示，重視每位演藝人員過去一年的努力和貢獻，於本月1日起調整演藝人員的薪金，並已於12月第二個星期通知合資格的演藝人員；此外，合資格的演藝人員也會按工作表現，於1月工資期獲發酌情獎金。

合資格的演藝人員今年薪酬加幅介乎約1.5%至4.0%（不合資格的演藝人員主要是新入職員工）；按員工的表現，向合資格的員工發放相等於0.6個月至1.6個月的酌情獎金。

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