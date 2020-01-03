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歷經2年！成功－追分雙軌化通車　每日班次增至26班

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▲▼台鐵成追雙軌化通車。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵成追雙軌化通車。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵成功追分段鐵路雙軌化歷經2年工程時間，今（3）日正式通車，準時於今日上午10點20分由成功站開往追分站，通車後每日列車班次將由22班提升至26班，提高山海線旅客轉乘高鐵的便利性。

交通部長林佳龍表示，成功追分雙軌化通車是改善臺中地區瓶頸台鐵路段之第一步海線鐵路雙軌化，將讓山海線轉換更便捷，改善台中海線交通網。同時他也向夜以繼日的施工團隊表達謝意。

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台鐵局表示，該工程內容包括路基、土建、軌道、號誌、通訊及電力工程，自2017年1月開始設計、施工，為了不影響白天營運，工作人員多在夜晚施工，視線不佳的狀況下更為辛苦，最後在台鐵局專案工程處暨台中施工隊、彰化電務隊、彰化電力隊及施工單位們的合作下，僅僅2年就完成施工。

▲▼台鐵成追雙軌化通車。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵成追每日班次增為26班。（圖／台鐵局提供）

台鐵局指出，雙軌化後成追兩站間每日列車將由22班提升至26班，可縮短連通山海線旅客旅行時間、縮短列車班距，提高海線居民轉乘高鐵的便利性、節省時間成本及降低 CO2 排放等經濟效益，另可與台中捷運綠線搭配，縮短列車班距，調度更靈活。

台鐵局表示，今年將繼續完成成功車站設施改善，以及周邊路線軌道強化工程，並秉持著提供安全、準確及完善服務創新的精神，繼續推動瓶頸路段改善及提昇旅運服務設施工作。

另外台鐵局今早也於車站內發售1000套「成追線雙軌化通車紀念」套票，內含成功－追分及追分－成功紀念車票各一張，及票套一份。每套售價100元，每人限購4套。紀念車票上印有雙喜「囍」的字樣，代表慶祝通車與新年。

▲▼台鐵成追雙軌化通車。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵成追雙軌化通車。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵成追雙軌化通車。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵成追雙軌化通車。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵人員在夜晚辛苦工作，歷經2年終於通車。（圖／台鐵局提供）

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