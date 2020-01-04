「這就是背祖！」　黃智賢痛批林靜儀：台獨一心想幹掉中華民國

▲林靜儀。（圖／記者李毓康攝）



記者呂欣玫／綜合報導

民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人、立委林靜儀接受《德國之聲》專訪時稱「主張統一恐構成叛國」，引發爭議。對此，資深媒體人黃智賢4日痛批，「這就是背祖！」、「台獨一心想著，拿著中華民國的一切好處，幹掉中華民國，建立台灣國。」

林靜儀接受《德國之聲》專訪時稱「主張統一恐構成叛國」，她事後在臉書為用詞不夠精確道歉，並辭去發言人一職。對此，蔡英文4日在臉書表示，林靜儀的專訪內容因錯誤表達引起誤會，她強調，從來不把不同政治主張視為叛國，即使立場不同還是可以團結，而擔任總統的責任就是維護國家主權。

對此，黃智賢4日透過臉書指出，林靜儀說支持統一就是叛國，說用中華民國是勉強，說立委人數夠就改國名，「怎麼辭職呢？她說的是民進黨人人共知的真相呀！民進黨就是這樣想的，這樣覺得台灣是個國家，與大陸沒有任何關係。絕不承認中華民國是在大陸建立，光復台灣的呀！」

黃智賢痛批，「這就是背祖！」台獨一心想著，拿著中華民國的一切好處，幹掉中華民國，建立台灣國，「所以支持統一的人，對他們來說，是叛國，因為他們假裝台獨建國了，還要逼我們效忠這個不存在的台獨國，不准我們支持自己的國家統一。」