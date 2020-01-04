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美軍炸死「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼　美股開盤挫跌油價飆漲3.4%

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▲▼ 美國總統川普下令空襲巴格達國際機場。（圖／路透）

▲美國總統川普下令空襲巴格達國際機場。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國五角大廈證實在伊拉克的空襲行動中，炸死伊朗聖城軍（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），中東地緣政治緊張情勢急遽升高，投資人紛紛避開風險性資產，紐約股市開盤重挫約1%，與此同時，國際油價則應聲飆漲。

美股績優股為主的道瓊工業指數開盤重挫315.47點，報28553.33點，跌幅1.09%；標準普爾500指數則下跌31.49點，報3226.36點，跌幅0.97%。科技股雲集的那斯達克綜合指數也重挫115.76點，報8976.43點，跌幅1.27%。

根據《路透社》報導，美軍在巴格達的軍事行動，引發全球對於原油供應的擔憂，布倫特原油期貨一度大漲至每桶69.16美元，為9月17日以來最高，隨後回跌至68.54美元，上漲2.29美元漲幅約3.4％。西德克薩斯中級原油每桶63.28美元，上漲2.10美元漲幅約3.4％，稍早一度飆升至每桶63.84美元，為5月1日以來最高。

▲▼伊朗少將、菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

蘇萊曼尼是伊朗情報收集和境外秘密軍事行動的負責人，號稱「伊朗間諜王」。美國總統川普親自下令，空襲伊拉克的巴格達國際機場狙殺蘇萊曼尼，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）聲明誓言報復。

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