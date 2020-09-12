台鐵車廂「褲中找松鼠」影片瘋傳！高一情侶忘情相擁　校方回應了

▲一對高一男女學生忘情的台鐵車廂做出不雅動作 。（圖／翻攝爆廢公社）

記者鄧木卿／台中報導

有網友在台鐵區間車上目擊，一對穿著學校體育服的高一情侶靠在車門邊，男生利用女生背部擋住其他乘客視線，左手疑似伸進女生褲內做不雅動作，導致女生褲子下方不斷起伏，影片PO出短短30分鐘，就讓3000多人傻眼，PO文者不久即撤下影片；但從情侶運動服查出是台中某校。對此，市府表示，校方已通報，下周將召開性平會。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社」以「褲子裡的小松鼠」為標題，PO出兩段影片。影片顯示，一名戴著口罩的男學生擁抱著女同學，靠在台鐵區間車的分隔車門上，車廂內也坐滿不少通勤族。

男學生利用女學生背部擋住其他人視線，左手疑似將手伸入女生的褲內，導致女生的褲子有規律地起伏，雙方越抱越緊，完全無視車廂內的其他人。兩段影片讓網友看完直接傻眼，「我到底看了什麼！」、「好險沒拍到女生的臉，不然老爸會氣死」、「台鐵可以帶寵物阿，沒毛病」、「現在年輕人真大膽」、「紅了，丟臉死」、「他屁股很餓，一直在嚼內褲」。

台中市政府教育局表示，經查詢，校方已完成校安和社政通報程序，下周會連絡雙方家長，校內也會召開性平會議，加強學生性別平等教育輔導及身體自主權觀念。

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