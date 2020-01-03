輕熟酒店女嬌喊「你不一樣」　他秒墜情網半年掏1100萬醒了…是愛情騙子

▲張姓酒家女利用類似手段詐取多名男客金錢，最終遭判刑入獄。（圖／記者張一中攝）

記者張靖榕／綜合報導

台北40多歲簡姓男子墜入張姓酒家女的情網中，陸續被騙走總額1100萬元的存款，直到張女因欺詐其他酒店男客入獄後，簡男才驚覺受騙而告上法院。法官審理後依詐欺取財罪，判處張女3年2月徒刑，並須賠償簡男914萬元，全案可上訴。

40歲已婚的張女原在彰化一間「剝皮酒店」當紅牌，後因酒店被警方查獲而輾轉到台北工作，並在2015年11月認識大她幾歲的簡男。張女向簡男灌迷湯，「來酒店的男人都不安好心，但你是清流，你不一樣」，更對簡男噓寒問暖，讓他從此被牽著鼻子走。

墜入情網的簡男開始頻頻光顧酒店，砸大錢點張女坐檯，2016年5月聽張女訴苦，不忍對方家境差，又逢祖母生病、父親欠債、妹妹缺錢投資，大方借出1100萬元的存款。2017年1月，簡男再次上酒店卻不見張女，得知她是因詐騙其他酒客被判入獄，才驚醒自己也只是個區區眾「火山孝子」之一，因而氣得提告。

儘管張女強調自己對簡男是付出真心，家裡也的確急需用錢，但在新北地檢署調查下，發現她根本沒有妹妹，祖母早就過世，拿來的1100萬通通都拿去繳卡債、做醫美手術，僅少部分用於幫簡男償還欠款。

張女於2018年2月被依詐欺罪起訴，時隔近1年，根據《自由時報》報導，刑事部分法官依詐欺取財罪判張女3年2月徒刑，民事部分法官則依簡男開出的求償金額，判決張女須賠914萬元。