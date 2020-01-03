長中須增教師董事監督校務 高思博：國際交流學生在台南收穫多

▲高思博所主持的「爆報台南」廣播節目，暢談長榮中學教師薪資發放風波的秘辛。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

高思博所主持的「爆報台南」廣播節目，新年新氣象，2019年第1集一口氣訪問張又仁、莊岳峰2名來賓，暢談長榮中學教師薪資發放風波的秘辛，以及崑山科技大學招募國際學生的多元現況，為節目開拓全新的視野。

「爆報台南」廣播節目接連在嘉南電台、青春電台播出的風格，皆為穿插一段時事、一段來賓，今年第一集嘗試訪談教師會理事長出身的許又仁，還有崑山科技大學國際交流處處長。

為何在4個月期間兩度發生欠薪問題？張又仁認為關鍵在於前任董事長陳宗彥沒有善盡監督校長和校務會議的責任，希望國教署徹查預決算執行情形及校務會議、董事會議資料，確認問題的癥結點，予以防堵，憑藉學校豐富的資產和人脈後盾，仍可回復正常的營運。

高思博最後詢問說，長榮中學欠薪問題已在2019年12月25日協商達成共識，以後真的不再會出現問題了嗎？張又仁強調目前學校運轉資金仍有不足，仍需積極籌措財源補足，以後應修改私校法設置教師代表地勞工董事席次，進行強力的外部監督。

目前也在大學任教的高思博結論時強調，學校能讓人偉大的關鍵是人才，絕對不是建築，寄語校方不能犧牲教師的權益而一味追求硬體的發展，長中的未來值得全民共同關心。

相較於長榮中學話題的嚴謹嚴肅，莊岳峰輕鬆分享崑山科大接受外交部妥託，扮演南部科技大學唯一的國際學生交流作業，近年來以中美洲國家為主，不僅讓外籍學生們深刻體會到台灣人民熱情、治安良好、深夜美食的實況，甚至發展出許多段異國戀情，已有瓜地馬拉學生為了愛情留在高雄賣咖啡哪！高思博計畫今後將邀請外籍學生上節目對談求學的點滴，必能增進彼此互動的默契。