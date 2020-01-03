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長江10年禁漁！生物完整性指數達「無魚」等級　盼魚重新休息繁衍

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▲▼長江病得不輕　習近平：探索生態優先　綠色發展新路。（圖／CFP）

▲大陸實施長江十年禁漁計畫，讓長江魚能好好休息。（圖／CFP，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

大陸農業農村部近日宣布，從2020年1月1日0時起，必須實施長江十年禁漁計畫。在過去幾十年的經濟模式下，資源越捕越少、生態越捕越糟，現在長江生物完整性指數竟到了最差的「無魚」等級，因此需要透過為期10年的禁漁期，讓「長江魚」好好休息。

據陸媒《新華網》報導，農業農村部近期發布長江流域重點水域禁捕範圍及時間的公告，從2020年1月1日0時起，必須實施長江十年禁漁計畫，而長江主流及重要支流，除了水生生物自然保護區及水產種質資源保護區外的天然水域外，最晚則要於2021年1月1日0時開始實施十年的禁捕。

長江原本的水生生物多樣性極為豐富，有高達424種魚類，特有魚種還達183種。但在過去數十年中，因為快速、粗放的經濟模式，有許多人非法捕魚，進而導致資源越捕越少、生態越捕越糟，生態環境因人類的自私而付出了慘痛代價，而長江生物完整性指數則位在最差的「無魚」等級。

▲▼長江病得不輕　習近平：探索生態優先　綠色發展新路。（圖／CFP）

雖然長江先前也曾有禁漁期，時限多為3個月，不過專家認為，3個月的時間並不太夠，有些魚才剛出生卻又被捕，根本來不及長大，甚至繼續繁衍。像是長江「四大家魚」的草魚、青魚、鰱魚、鱅魚成長都需要約4年的時間，因此「十年禁漁」可以讓牠們繁衍2、3代，族群能有足夠時間繼續壯大，數量也才能漸漸變回原樣。

雖有當地民眾擔心，禁捕可能會讓魚價上漲，不過食用魚類多源自於人工養殖魚塘，長江的年均捕撈產量不到10萬噸，只占了大陸水產品總產量的0.15%，應該不會造成太大影響。此外，人工養殖魚塘的生物多樣性畢竟還是弱於天然水域，因此長江這個天然資源，更需要趁機好好保護，透過為期10年的禁漁期，讓「長江魚」能夠好好休息。

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