腦公刮刮樂嗨中10萬！妻甜曝5月「結婚+產女get」　網驚神應驗「好運傳說」

▲原PO懷孕女寶寶！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

老一輩流傳，結婚生子後，好運會一路高漲，你相信嗎？一名人妻曬出刮刮樂超狂戰績，一本18張出乎意料爽中超過10萬，扣本金、稅金還有8萬元，年後將結婚生女兒的她笑稱，「剛好補貼一點月子中心的費用！」貼文曝光後，掀起眾多網友手癢喊買。

「老公的神手！」一名女網友在臉書《爆廢公社》興奮直呼，迎接2020年就被財神眷顧，近日小倆口買一本共18張的刮刮樂，某一張疑似尾碼006號，在遊戲4區幸運中10萬元，連同其他17張小獎，「扣掉本錢還有稅金，大概賺了8萬！」

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原PO笑得合不攏嘴，甜喊「人家說『娶某前、生子後』真的有欸」，原來她正懷有身孕，預定年後2月9日舉辦婚禮，米妮鼠寶寶預產期在5月24日，「剛好補貼一點月子中心的費用！」

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▲▼刮刮樂嗨中10萬，網友嗨炸！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

雙喜臨門的原PO也分享好運「祝福大家也新年財源滾滾來！」文章一貼出後，引來近9千名網友「吸」一波，「扣完剩79600」、「努力C起來！」、「傳說中的娶老婆前生小孩前！」、「去銀行換請行員直接轉到戶頭可以免扣印花稅哦（雖然沒多少）」、「那麼好中？我買好幾本都虧」、「看到應該腳軟」、「奇怪我生兩個～怎麼買怎麼都是沒中」、「下下週要結婚！趕快也來買一本」。

另外，有網友也分享玄奇經歷，「我結婚隔天早上掛一張中15000（元）」、「去年懷孕的時候買刮刮樂中5千」、「生子後我覺得真的有差，孩子帶財來，我也有賺錢」。

►生火了！連我媽都用到發光