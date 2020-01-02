3年背上長出「14公分詭異龍角」　他嚇到就醫竟是恐怖皮膚癌！

▲男子不重視背上的皮膚問題，結果演變成嚴重症狀。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名50歲男子背部長了一塊小硬塊，以為只是小毛病的他沒有立即就醫，拖了3年後小硬塊竟然長成14公分長、5.8公分寬的畸形「皮角」(Cutaneous horn)，詭異症狀連醫生也大吃一驚，幸好皮膚癌沒有擴散至身體其他部位，手術切除後暫時保住了一命。

這起案例近來被刊登在英國醫學期刊(the British Medical Journal)中，研究人員指出，這名50歲男性背上皮膚異常增長的情況，被稱為「龍角」(Dragon Horn)，是因為罹患「鱗狀細胞癌」(Squamous Cell Carcinoma)所引起，拖了3年的他，後來在the Countess of Chester Hospital進行手術切除，並且從大腿切一塊皮膚植皮。

研究人員表示，雖然他們曾報告過許多極端的鱗狀細胞癌疾病，然而此案例特別的是，竟然是發生在醫療便利發達的國家，因為患者長期忽視而造成，「這凸顯出，儘管公眾對於皮膚癌已有基本認知，並且擁有相關保健措施，仍然會有這樣的案例發生」，希望分享此案能提高大眾對於皮膚癌的認知。



Man has a five-inch 'dragon' HORN removed from his back after it turned out to be skin cancer that he ignored for three years

via https://t.co/SoLYFq4fjs https://t.co/wnxX4BA0kU — John B Tawn (@27Tawnyowl) December 30, 2019

►越想越不對勁！OL 賺翻啦