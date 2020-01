3年背上長出「14公分詭異龍角」　他嚇到就醫竟是恐怖皮膚癌！

▲男子不重視背上的皮膚問題,結果演變成嚴重症狀。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名50歲男子背部長了一塊小硬塊,以為只是小毛病的他沒有立即就醫,拖了3年後小硬塊竟然長成14公分長、5.8公分寬的畸形「皮角」(Cutaneous horn),詭異症狀連醫生也大吃一驚,幸好皮膚癌沒有擴散至身體其他部位,手術切除後暫時保住了一命。

這起案例近來被刊登在英國醫學期刊(the British Medical Journal)中,研究人員指出,這名50歲男性背上皮膚異常增長的情況,被稱為「龍角」(Dragon Horn),是因為罹患「鱗狀細胞癌」(Squamous Cell Carcinoma)所引起,拖了3年的他,後來在the Countess of Chester Hospital進行手術切除,並且從大腿切一塊皮膚植皮。

研究人員表示,雖然他們曾報告過許多極端的鱗狀細胞癌疾病,然而此案例特別的是,竟然是發生在醫療便利發達的國家,因為患者長期忽視而造成,「這凸顯出,儘管公眾對於皮膚癌已有基本認知,並且擁有相關保健措施,仍然會有這樣的案例發生」,希望分享此案能提高大眾對於皮膚癌的認知。



Man has a five-inch 'dragon' HORN removed from his back after it turned out to be skin cancer that he ignored for three years

