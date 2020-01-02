　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

劉結一稱「台政黨積極探索一國兩制」　陸委會：中共須認清自覺

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陸委會發言人邱垂正,為黑鷹事件,總參謀長默哀。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦主任劉結一在「習五條」發表一周年之際發文指出，台灣政黨、團體一年來積極探索「一國兩制台灣方案」，平等協商、共議統一。陸委會發言人邱垂正2日駁斥，陸方操作我方人士赴陸與政協主席座談，宣傳我方呼應「習五條」「一國兩制」的統戰假象，與事實不符，「台灣人民已明確拒絕一國兩制，中共必須認清與自覺。」

邱垂正表示，「習五條」提出後，中共多次操作我方政治人物赴陸，與大陸全國政協主席汪洋會見，例如，蕭萬長前副總統出席兩岸企業家峰會時，陸方就宣稱「打造兩岸共同市場」等於「民主協商」，後來被企業家峰會台灣方面反駁，打造兩岸共同市場不涉及政治協商。

▼國台辦主任劉結一。（圖／央視）

▲劉結一於《告台灣同胞書》40年紀念大會致詞。（圖／翻攝自央視直播畫面）

邱垂正提到，陸方也邀請郁慕明、洪秀柱、高金素梅等我方人士與汪洋座談，發表共同倡議，聲稱進行「民主協商」，都是為了宣傳我方呼應「習五條」，及兩岸共同協商對話所謂「一國兩制台灣方案」的統戰假象。

邱垂正指出，陸方推動所謂「民主協商」，其實就是要實現一國兩制，「中共對台政策有其一貫性，我們研判北京當局未來將持續落實『習五條』，運用拉打兩手作為，釋出單邊融合的政策措施，推動中共所謂的民主協商，並強化統戰滲透，持續對我政軍威脅，陸委會將持續關注、審慎評估應處，捍衛國家主權以及民主體制。」

▼蕭萬長在兩岸企業家峰會與汪洋會談。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼兩岸企業佳紫金山峰會,汪洋,蕭萬長。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正強調，台灣人民已經明確拒絕一國兩制，中共必須認清與自覺，「我政府堅定捍衛中華民國主權以及自由民主的價值與制度，將依蔡英文總統所提的『四個必須』與『四個認知』落實相關的國安法令，持續強化民主防衛機制，守護全民福祉跟國家安全。」

陸委會也提醒，依據兩岸條例，國人未經政府授權不得與中共洽簽涉及公權力事項及政治性的協議，更不能損害國家主權與安全，「尤其是政治協議，更須嚴謹的人民授權與國會監督，各界人士赴陸應注意遵守現行法規，注意社會觀感，共同來維護台灣的整體利益，避免落入中共對台的統戰圈套。」

▼立委高金素梅與汪洋會面。（圖／記者魏有德攝）

▲立委高金素梅(圖左)與大陸全國政協主席汪洋(突右)。（圖／記者魏有德攝）

▼大陸國家主席習近平去年初發表「習五條」。（圖／路透社）

▲▼習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

ET快訊
即／尋找黑鷹失事黑盒子　軍方明日0700上山調查
即／忍痛LINE回傳墜機地！英勇女新聞官強忍11小時劇痛終下
沈一鳴最後公開身影曝！元旦升旗站嚴德發旁　27小時後卻天人永
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

劉結一稱「台政黨積極探索一國兩制」　陸委會：中共須認清自覺

狠招打擊校園貸　大陸在校生若成「老賴」不會上失信名單

乳房有腫塊！40歲女「勤勞拔罐+按摩」...一年後「狂飄惡臭」崩潰：末期了

超商買拉麵「剛下筷卻爆炸」　他整臉灼熱：看不到東西！

華聞快遞／佛山躋身GDP「萬億俱樂部」！成為廣東第三座萬億級城市

民警喝斥「這是農民工的辛苦錢」　詐欺犯崩潰吐回7萬元

丈夫下班驚見「妻慘死家中」：全身被菜刀、剪刀狂捅…14歲女兒也遭殘殺亡

武漢不明肺炎患者「以為感冒」10多天　家屬知「病情平穩」不能探望！

「習五條」一周年　劉結一：台政黨積極探索「一國兩制台灣方案」

夫妻吵架互相拉扯…失手讓「4歲兒子14樓墜下」！他當場爆頭血染地亡

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

放送事故！周湯豪《iGO》音響出問題　唱到一半停..直接再來一次

SUPER JUNIOR-D&E老公來惹！！ 銀赫邊喊老婆邊露性感的背XD

李玖哲超有誠意直接脫了　超壯胸肌...全場尖叫！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

劉結一稱「台政黨積極探索一國兩制」　陸委會：中共須認清自覺

狠招打擊校園貸　大陸在校生若成「老賴」不會上失信名單

乳房有腫塊！40歲女「勤勞拔罐+按摩」...一年後「狂飄惡臭」崩潰：末期了

超商買拉麵「剛下筷卻爆炸」　他整臉灼熱：看不到東西！

華聞快遞／佛山躋身GDP「萬億俱樂部」！成為廣東第三座萬億級城市

民警喝斥「這是農民工的辛苦錢」　詐欺犯崩潰吐回7萬元

丈夫下班驚見「妻慘死家中」：全身被菜刀、剪刀狂捅…14歲女兒也遭殘殺亡

武漢不明肺炎患者「以為感冒」10多天　家屬知「病情平穩」不能探望！

「習五條」一周年　劉結一：台政黨積極探索「一國兩制台灣方案」

夫妻吵架互相拉扯…失手讓「4歲兒子14樓墜下」！他當場爆頭血染地亡

洪鴻鈞少將罹難！家人不敢讓93歲老母親知道　鄰里相約隱瞞噩耗

台股強強滾　壽險業「居高思危」連3個月逆勢減碼614億

快訊／館長宣布韓辦致電「取消直播」　黑鷹空難案暫停選舉活動

曹進平墜機生還　「全身泥濘」冷靜指揮：剩我可以走！救援第一現場曝光

Lulu站台上突被參賽者抱起「我嚇到了！」　下一秒高EQ反應

千大企業滿意度調查結果曝光！明台產險獲「保險品質獎」4優選

快訊／尋找黑鷹失事黑盒子　軍方3日0700上山調查

劉結一稱「台政黨積極探索一國兩制」　陸委會：中共須認清自覺

快訊／沈一鳴8殉職將士靈堂布置完成　三總懷德廳供各界弔唁

SBL、ABL開季至今洋將點評　低調好用的米歇爾與楊恩

好市多賣「真理褲」老公超興奮！　她換上實拍附圖網全讚老司機

大陸熱門新聞

丈夫結紮2次！1年後人妻竟懷孕了

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

只錄取1位公務員！她竟找人下毒陷害第一

女童患A型流感　醫院診斷腸胃炎救治後死亡

大樓「狂燒29層」消防車被堵　路人合力翻車

冬天吃火鍋！她隔天「吐一灘鮮血」

香港元旦大遊行腰斬！港警捕約400人

丈夫驚見「妻慘死家中」…14歲女兒也遭殘殺

日本遊遇「暗黑AV女優」幫點餐

搭相親對象的車！正妹慘遭截肢

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

港警銅鑼灣拘捕400人！元旦遊行傍晚被喊卡

乳房有腫塊！40歲女「拔罐+按摩」卻變癌末

情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」

更多熱門

相關新聞

「習五條」一周年　劉結一：新時代對台指南

「習五條」一周年　劉結一：新時代對台指南

大陸國家主席習近平去年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出「習五條」與「一國兩制台灣方案」等規劃。「習五條」提出一周年之際，國台辦主任劉結一發文指出，習近平的綱領性講話是新時代對台工作的根本遵循和行動指南，「一年以來，島內政黨、團體積極探索『一國兩制』台灣方案，在兩岸同胞共同努力下，平等協商、共議統一，邁出重要步伐。」

習近平「年輕私照」曝光！2張關鍵照從不換

習近平「年輕私照」曝光！2張關鍵照從不換

反滲透法回到戒嚴？陸委會：行政機關只能函送

反滲透法回到戒嚴？陸委會：行政機關只能函送

劉結一：極少數人製造兩岸對立

劉結一：極少數人製造兩岸對立

武漢不明肺炎爆發市場突「休市整治」

武漢不明肺炎爆發市場突「休市整治」

關鍵字：

陸委會習五條國台辦劉結一習近平

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

即／黑鷹直升機墜毀！8死5生還　2失蹤

黑鷹13人完整名單　參謀總長沈一鳴等8人罹難、5人生還

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

高雄跨年倒數出包！曾國城一秒垮臉超傻眼

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

快訊／黑鷹直升機迫降！軍聞社女記者已尋獲　參謀總長沈一鳴3人仍失蹤

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

金希澈、MOMO承認交往中

黑鷹墜落搜救畫面曝光　中將次長曹進平喊

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

黑鷹直升機迫降　參謀總長沈一鳴在機上

浩子忍半年「跨年開酸」阿翔比中指變臉

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

更多

最夯影音

更多
吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！
謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面