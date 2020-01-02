劉結一稱「台政黨積極探索一國兩制」　陸委會：中共須認清自覺

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦主任劉結一在「習五條」發表一周年之際發文指出，台灣政黨、團體一年來積極探索「一國兩制台灣方案」，平等協商、共議統一。陸委會發言人邱垂正2日駁斥，陸方操作我方人士赴陸與政協主席座談，宣傳我方呼應「習五條」「一國兩制」的統戰假象，與事實不符，「台灣人民已明確拒絕一國兩制，中共必須認清與自覺。」

邱垂正表示，「習五條」提出後，中共多次操作我方政治人物赴陸，與大陸全國政協主席汪洋會見，例如，蕭萬長前副總統出席兩岸企業家峰會時，陸方就宣稱「打造兩岸共同市場」等於「民主協商」，後來被企業家峰會台灣方面反駁，打造兩岸共同市場不涉及政治協商。

▼國台辦主任劉結一。（圖／央視）



邱垂正提到，陸方也邀請郁慕明、洪秀柱、高金素梅等我方人士與汪洋座談，發表共同倡議，聲稱進行「民主協商」，都是為了宣傳我方呼應「習五條」，及兩岸共同協商對話所謂「一國兩制台灣方案」的統戰假象。

邱垂正指出，陸方推動所謂「民主協商」，其實就是要實現一國兩制，「中共對台政策有其一貫性，我們研判北京當局未來將持續落實『習五條』，運用拉打兩手作為，釋出單邊融合的政策措施，推動中共所謂的民主協商，並強化統戰滲透，持續對我政軍威脅，陸委會將持續關注、審慎評估應處，捍衛國家主權以及民主體制。」

▼蕭萬長在兩岸企業家峰會與汪洋會談。（圖／記者陳政錄攝）



邱垂正強調，台灣人民已經明確拒絕一國兩制，中共必須認清與自覺，「我政府堅定捍衛中華民國主權以及自由民主的價值與制度，將依蔡英文總統所提的『四個必須』與『四個認知』落實相關的國安法令，持續強化民主防衛機制，守護全民福祉跟國家安全。」

陸委會也提醒，依據兩岸條例，國人未經政府授權不得與中共洽簽涉及公權力事項及政治性的協議，更不能損害國家主權與安全，「尤其是政治協議，更須嚴謹的人民授權與國會監督，各界人士赴陸應注意遵守現行法規，注意社會觀感，共同來維護台灣的整體利益，避免落入中共對台的統戰圈套。」

▼立委高金素梅與汪洋會面。（圖／記者魏有德攝）

▼大陸國家主席習近平去年初發表「習五條」。（圖／路透社）

