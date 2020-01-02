黑鷹迫降「國軍第一女新聞士」尋獲！打針小護士換扛攝影機　面試傻眼：這是玩真的？

記者葉國吏／綜合報導

國軍黑鷹直升機2日一早驚傳迫降在新北市烏來山區，機上成員包含參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、軍聞社記者陳映竹等13人，救難人員正前往搜救當中。其中軍聞社記者陳映竹是軍聞社首位女新聞士，本來是醫護士她考進軍聞社，本來以為只是寫稿而已，沒想到進去面試後才知道要扛攝影機。

國防部2日表示，參謀總長沈一鳴等一行，含駕駛等機組人員共13員，在上午0750時搭乘UH-60M直升機乙架至宜蘭東澳執行春節慰勉行程，因不明原因迫降在新北市烏來山區。目前傳出已經找到10人，包括總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助理次長仍在搜救當中。軍聞社女新聞士陳映竹則尋獲，生命跡象穩定，目前正送醫當中。

▲軍聞社首位女新聞士陳映竹。（圖／翻攝自YouTube／中時電子報）

同在機上的軍聞社女記者陳映竹稍早也被尋獲，生命跡象穩定。73年次的陳映竹原本是陸軍志願役，在軍中擔任醫護士的職位，工作內容原本就是打針、抽血。陳映竹後來轉換跑到報考軍聞社，原本以為軍聞社只是拿比寫稿而已，沒想到面試時才知道想的不同。

陳映竹接受《中天新聞》專訪時表示，面試主管要求她去試試看攝影機的重量，讓陳映竹當場傻眼，心裡想說：這是玩真的嗎？」。陳映竹說，擔任記者初期時常沒對焦、畫面顏色不對，但後來她都一一克服，讓她順利成為軍聞社首位女新聞士，在許多採訪現場中成為一個「嬌」點。



