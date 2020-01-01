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高雄最早首輪戲院「三多影城」1月底將熄燈！網友：我要哭了～

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▲三多數位3D影城傳將歇業 。（圖／翻攝三多數位3D影城臉書）

▲三多數位3D影城傳將歇業 。（圖／翻攝三多數位3D影城臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄成立最早的首輪戲院三多影城即將結束營業，且時間就只到1月底！臉書社團《高雄點》PO出與三多影城粉絲團的對話，表示確定營業到1月底，後續會在官網和臉書公布，消息一出也引發網友感嘆，經過求證，三多影城員工證實影城即將關門。

▲高雄點指出三多影城即將歇業 。（圖／翻攝高雄點）

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▲《高雄點》指出三多影城即將歇業 。（圖／翻攝高雄點）

臉書社團《高雄點》貼出一張與三多影城對話截圖，問及是否即將在1月底結束營業，「三多數位3D影城」也回覆確實營業到1月底，後續會在官網和臉書公布。《ETtoday新聞雲》記者查證，三多影城員工證實影城1月底就要關門，但詳細原因並未多做說明，但消息一出也讓不少網友們感嘆「我要哭了~~適合一個人去的電影院沒了~~」、「怎麼會！！在地人最優惠的私房影城」，但也有人點出「正常，三多影城真的很少人」。

三多影城位在高雄苓雅區三多四路上，創立於1975年是高雄市成立最早的首輪戲院，為迎接數位3D電影時代的來臨、三多影城不惜重金重新打造，影廳已全面數位化，影城內共有7個影廳，最大影廳座位數高達450位。但現在卻傳出要熄燈的消息，讓高雄人相當惋惜又少了一個看電影的好去處。

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