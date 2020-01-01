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「挨罵不務正業」邱于軒要上訴　小編獲不起訴嗆：是在哈囉？

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▲▼0927邱于軒議員。（圖／記者賴君欣攝）

▲邱于軒揚言不排除提起上訴，卻掀起網友正反意見熱議。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨高雄市議員邱于軒先前控告臉書粉絲專頁「高雄點Kaohsiung.」小編妨害名譽，但最終以不起訴結案，她表明會繼續上訴。粉專小編則在昨日（2019年12月31日）PO文嗆說，「妳難道沒收到處分書嗎？」就連網友們也跟著留言酸爆，「原來這就是所謂的『執著』呢」、「不起訴處分，是要上訴個X」。

對於受到網友指控不務正業並提告這件事，邱于軒接受《自由時報》採訪時提到，處分書中根本沒有提到「不務正業」這幾個字，而且相關說法也不公正，她與律師討論過，決定之後會再提起上訴。

▲邱于軒點名蔡英文惡意帶風向，讓他遭到「英粉」留言恐嚇，前往高市刑大報案 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲邱于軒曾點名總統蔡英文惡意帶風向，害她遭到「英粉」留言恐嚇，於是決定前往高市刑大報案。（圖／記者吳奕靖攝）

此話一出，卻讓挨告的「高雄點Kaohsiung.」小編撿到槍，隨即在臉書粉絲專頁PO文反嗆，「妳難道沒收到處分書嗎？裡面不起訴原因寫得清清楚楚，妳還在那邊跳針，都說是因為妳不務正業的行為，而做出負面評論，妳還在起訴書裡面沒有不務正業4個字，是在哈囉哈囉哈囉」。

網友們也紛紛在PO文底下留言發表自己的意見，認為小編當初只是針對民眾陳情糾紛提出看法，而非人身攻擊，當然不構成妨害名譽；還有人留言調侃，「原來這就是所謂的『執著』呢，笑死」、「不起訴處分，是要上訴個X，只有再議跟聲請交付審判，這種法律素質……嘖嘖嘖」。

▼網友留言調侃邱于軒。（圖／翻攝自Facebook／高雄點 Kaohsiung.）

邱于軒提上訴，網友留言洗版狂酸。（圖／翻攝自Facebook／高雄點 Kaohsiung.）

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