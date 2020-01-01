操控選情？大選賭盤異常高賠率　蔡易餘呼籲檢警積極查辦

▲警政署刑事局掃蕩全台地下賭盤成果豐碩。（圖／記者張君豪攝）



記者蔡文鈴／台北報導

2020大選將至，警方近日在新竹、屏東等地陸續破獲選舉賭盤，甚至還查出組頭開出的賭盤多為蔡英文讓30萬票或50萬票，甚至是PK盤，跟封關前的民調差距甚遠。對此，民進黨立委蔡易餘認為，有心人士企圖透過賭盤影響選舉結果，呼籲檢調單位應該積極查辦，避免有心人士得逞。

蔡易餘說表示，選舉史上第一次出現賭盤影響選舉的案件，是當年翁大銘和王令麟競選立委的時候，檢警查獲疑似有人透過選舉大家樂的方式，以高額的回報，吸引民眾加入，讓民眾為了獲取高額回報，改變自己的投票意向，甚至幫候選人拉票，猶如老鼠會一般，效益驚人。

蔡易餘透漏，目前坊間已經喊出1賠3、1賠5的賠率了，這是違反常理的狀況，檢調應該更積極查辦，尤其中國滲透台灣大選的情況嚴重，賭盤組頭是否就是其中操縱的一種工具不得而知，但絕對不容小視。

面對選區內，這類賭盤盛行的情形，蔡易餘只能以更認真深入基層的方式因應，希望能夠讓民眾認知到這次選舉對台灣人民的意義，絕不是那一點點眼前的利益所能代替，但他也呼籲，《反滲透法》要盡快運作起來，以免外國敵對勢力有機可乘，破壞台灣的民主成果。

▲蔡易餘呼籲檢警要調查地下賭盤操作選情。（圖／蔡易餘辦公室提供）

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