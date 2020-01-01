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陸新《外商投資法》元旦上路　台商樂觀其成：既有優惠均可適用

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▲▼江蘇台商,台商轉型升級,台商自動化產線。（圖／記者陳政錄攝）

▲台商樂見新版外商投資法上路，帶動大陸的投資、營商環境持續對外開放。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／江蘇昆山報導

《中華人民共和國外商投資法》今天2020年1月1日上路，按大陸國務院總理李克強承諾和國常會決議，台商在大陸投資，台胞投資保護法將可繼續適用，其餘參照外商投資法和實施條例執行。台商認為，等於既有優惠均可適用，對新法樂觀其成，且在惠台措施等的推進下，也有助於台商應對貿易戰等外部挑戰。

中華人民共和國外商投資法》在今年3月兩會期間表決通過，2020年實施，解決過去數十年舊「外資三法」，與《公司法》等並行存在的問題，明確大陸實施新一輪對外開放措施的決心，對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單管理制度，體現內外資一致原則，加大對外資企業知識財產權、技術轉讓的保護等。

▲▼了解台資企業在大陸發展，台商出席座談。（圖／記者陳政錄攝）

▲了解台資企業在大陸發展，昆山台商出席座談。（圖／記者陳政錄攝）

為了解台商在陸發展情況、對台政策執行，日前媒體參訪江蘇台資企業，對於外商投資法的上路，昆山環鴻電子董事總經理林大毅認為，首先以集團環旭電子為例，2012年在上海A股上市，在昆山推進對台資企業享同等待遇下，資質幾乎與內資無異，其次包含大陸承諾對台資過去的優惠仍試用，並修改台商同胞投資保護法，更好的對接《外商投資法》下，台商圈內對法規的轉換並不擔心。

昆山新萊應材2011年在深交所創業板上市，市場部總監范志旻說，外商投資法體現大陸改革開放過程中，逐步放寬對外資限制的精神，也釐清許多從業資格、稅務上的盲點，因此企業只要合法合規納稅，就能繼續穩步發展，台商圈樂觀其成。昆山優德精密總經理陳志偉也坦言，以昆山等台商集聚區為例，施行政策往往比所謂的惠台措施與中央政策超前，因此企業關注的重點，是在行業競爭逐步市場化、外部情勢複雜化底下克服風險。

▲▼江蘇台商,台商轉型升級,台商自動化產線。（圖／記者陳政錄攝）

▲為符合新時代的大陸法規規範，台商投資環保設備因應。（圖／記者陳政錄攝）

林大毅表示，以中美貿易爭端為例，影響集團在陸約5%產值，以至2019年從昆山廠移1億美元訂單回台灣，加上集團國際分工產業鏈布局規避風險；對於來年策略，環鴻將擴大內需市場開發、轉型升級，譬如近期併購在陸同性質德資企業、藉31條企機與大陸國企合作、擴大高新技術投資等，預計受貿易戰影響下，年營收仍能有5%以上的成長。

范志旻說，新萊是業內少數擁有完整技術體系，生產高潔淨應用材料的製造商，由於台商在陸發展多年，配套產業鏈、市場等相對完善，冒然大舉移動供應鏈反而得不償失，因此隨新外商投資法上路，更制度化之下，他們也投入大筆資金用做汙水處理等環保防治。

對於2020年，陳志偉提到，除了中美貿易戰風險外，對兩岸企業家來說，還有一個必須注意的點，就是兩岸ECFA滿十周年後，能否續談。他舉例，台商基於照顧自家人的立場，關鍵工具機等設備常從台灣進口，並享有免稅額度，若ECFA續談結果不順，將影響關稅在9.7%左右，降低台灣加工機廠的競爭力。

日前，大陸國務院總理李克強十二日主持召開國務院常務會議，通過《中華人民共和國外商投資法實施條例（草案）》。其中，台灣投資者在大陸投資，適用台灣同胞投資保護法及其實施細則規定，未規定的事項，參照外商投資法和「條例」執行。

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