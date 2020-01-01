「自己有要求5以上」曝性交易關鍵字！酒店少爺兼皮條客爽抽成

▲男子擔任性交易的拉客媒介，因為通訊軟體對話記錄露餡被判刑。（示意圖／記者林紳旭攝）

記者陳羿妏／新北報導

吳姓酒店少爺介紹小蕙（化名）與男客性交易遭警方查獲，以3000元價格成交全套服務，他可從中獲得200元，但他否認自己是拉客媒介，聲稱「只是介紹而已」，沒有抽成一事。因為通訊軟體的對話紀錄與吳男說詞不符，新北地院審理，依媒介性交罪判有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

判決指出，警方2017年7月26日下午在新莊某套房內查獲小蕙與男客從事性交易，以3000元的價格進行全套服務，小蕙表示男客是經由吳男介紹，更提到對方可從半套、全套的服務中分別抽成200、100元。吳男否認犯行辯稱，小蕙的朋友當初先詢問他有沒有認識做酒店的人，想要將小蕙轉介過去，強調是受到請託才會介紹，事後雖有收到600元紅包費，但是他不清楚對方去哪裡上班。

法官勘驗通訊軟體紀錄時發現，吳男曾說「我有沒有要求妳一天要多少」，小蕙則回答「我自己有要求要5以上」，認為這些對話與吳男提到「只是介紹去陪酒」的字句不符，不採信其說詞，新北地院審理，依媒介性交罪判有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

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