「新北糖果小公主」國中妹為養遊民母…應徵工作竟下海3次　女司機慘了

▲小美說，「當時的感覺是沒有其他選擇，只能進房間。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名綽號「新北糖果小公主」的少女小美（化名）為了養母親，向一名莊姓女子應徵工作，她竟選擇下海從事三次性交易。桃園地院法官痛斥莊嚴重影響少女身心健全發展，依《兒童及少年性剝削防制條例》、意圖營利而犯媒介使少年為有對價性交行為罪，判3年6月徒刑。

判決指出，莊女在2016年透過另名少女小花（化名）介紹，認識就讀國中的13歲小美，同年媒介小美和男客從事一次性交易，小美收6000元，莊則抽1000元；2017年媒介小美從事兩次性交易，小美各收取4000 元，莊各抽1000元。

小美證稱，因母親住在遊民中心，她需要錢，就和小花一起找好像在做酒店的莊女，到了旅館後才被告知要做性交易，她本來不願意但被對方罵，「當時的感覺是沒有其他選擇，只能進房間。」

▼小美共下海三次。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

小美說，完事後收了男客給的6000元，其中1000元給莊女，一共有三次性交易，最後一次男客只給她4000元；莊提供性交易工作的話，每次都要給莊1000元。小花則表示，她原來是認識莊的女兒，有介紹小美與莊認識，並和小美一起去找莊詢問工作；莊有提供兩種工作機會，一是性交易，一是參與毒趴。

但被告辯稱，曾載送小美等3人前往汽車旅館唱歌，但沒媒介從事性交易，不知小美在摩鐵內從事何事，小美縱使私下從事傳播工作，她也未因此獲利。

法官審酌莊女不思以正途取財，反無視法令禁止，利用小美經濟上需求，媒介其與男客進行有對價性交行為，進而抽成牟利；而小美未滿18歲，心智及身體發育均尚未臻健全，對於性行為亦缺乏完全自主判斷能力，已嚴重影響她身心健全發展。

法官痛斥莊女扭曲少女價值觀，敗壞社會風氣，所為實不可取，且犯後始終否認犯行，因此判刑3年6月，併科罰金4萬元。全案可上訴。

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