好想上床激戰女網友！花5萬元發現上當…被告也是男生：我在越南工作也

▲鄭姓男子在超商購買點數5萬餘元想與女網友春風一度，卻聯絡不上人驚覺受騙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

鄭姓男子今年6月間在交友網站上認識女網友，聲稱若購買遊戲點數支付保證金，可以與她共度春宵，鄭男先後在超商購買價值5萬3千元遊戲點數，再將序號傳給女網友，但事後卻聯絡不上網友才驚覺受騙，憤而報案提告；檢方查出註冊帳號的網友江姓男子，但否認涉案辯稱案發時人在國外，檢方偵結予以江男不起訴處分。

檢警調查，32歲的江姓男子於今年6月26日透過交友軟體，以「小菲BABY」女網友與鄭姓男子聯絡，佯稱只要購買遊戲點數支付保證金就能進行春風一度進行性交易，鄭男在高雄、台南等地區超商購買價值5萬3千元的遊戲點數，再將遊戲點數序號與密碼告知江男。

但鄭男等待女網友回覆何時進行「下一步」時，未料卻無法聯絡上，最後驚覺被騙了急忙報警提告，警方根據鄭男提供女網友電話號碼，還查出是幕後有詐騙集團做案，騙取鄭男提供的遊戲點數序號與密碼後，分別存入2個遊戲帳號，其中一個帳號追查到註冊帳號的手機號碼就是江姓男子名下，將其依詐欺得利罪嫌起訴。

江男偵訊時否認犯案，辯稱根本沒註冊過該款遊戲帳號，鄭男受騙時間他人不在台灣而是在越南工作，檢方根據境管紀錄查出江男確實不再台灣，註冊遊戲帳號的手機號碼，應該是詐騙集團隨機使用，沒有其他積極證據證明帳號是由江男註冊，因罪嫌不足，偵結依詐欺得利罪嫌欺予以不起訴處分。

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