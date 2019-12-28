　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

好想上床激戰女網友！花5萬元發現上當…被告也是男生：我在越南工作也

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鄭姓男子在超商購買點數5萬餘元想與女網友春風一度，卻聯絡不上人驚覺受騙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲鄭姓男子在超商購買點數5萬餘元想與女網友春風一度，卻聯絡不上人驚覺受騙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

鄭姓男子今年6月間在交友網站上認識女網友，聲稱若購買遊戲點數支付保證金，可以與她共度春宵，鄭男先後在超商購買價值5萬3千元遊戲點數，再將序號傳給女網友，但事後卻聯絡不上網友才驚覺受騙，憤而報案提告；檢方查出註冊帳號的網友江姓男子，但否認涉案辯稱案發時人在國外，檢方偵結予以江男不起訴處分。

檢警調查，32歲的江姓男子於今年6月26日透過交友軟體，以「小菲BABY」女網友與鄭姓男子聯絡，佯稱只要購買遊戲點數支付保證金就能進行春風一度進行性交易，鄭男在高雄、台南等地區超商購買價值5萬3千元的遊戲點數，再將遊戲點數序號與密碼告知江男。

但鄭男等待女網友回覆何時進行「下一步」時，未料卻無法聯絡上，最後驚覺被騙了急忙報警提告，警方根據鄭男提供女網友電話號碼，還查出是幕後有詐騙集團做案，騙取鄭男提供的遊戲點數序號與密碼後，分別存入2個遊戲帳號，其中一個帳號追查到註冊帳號的手機號碼就是江姓男子名下，將其依詐欺得利罪嫌起訴。

江男偵訊時否認犯案，辯稱根本沒註冊過該款遊戲帳號，鄭男受騙時間他人不在台灣而是在越南工作，檢方根據境管紀錄查出江男確實不再台灣，註冊遊戲帳號的手機號碼，應該是詐騙集團隨機使用，沒有其他積極證據證明帳號是由江男註冊，因罪嫌不足，偵結依詐欺得利罪嫌欺予以不起訴處分。

►點我超越韓國愉快體驗

【更多新聞】

►桃園長庚轉運站開工　鄭文燦：公私合力共創龜山交通建設雙贏

►女大生墾丁春吶喝醉春心蕩漾　半年後提告性侵！法判無罪：你主動脫男褲

►韓國瑜指新潮流架空蔡英文　卓榮泰：不恥韓詆毀民進黨

ET快訊
高溫暴跌5℃！今晚起「由南往北」下雨　降雨熱區出爐
找老公做人4年沒動靜！人妻「腳扭到」滾上老闆床..一夜就中聖
郭台銘高雄造勢遭攻擊！立委候選人丟帽還辱罵五字經
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她拔電線纏上自己的腰…想從3樓「緩降」竟變「自由落體」！正面著地慘死

好想上床激戰女網友！花5萬元發現上當…被告也是男生：我在越南工作也

媒介未成年少女坐檯陪酒　三七仔正氣凜然：我是幫助她們脫貧

年底衝績效！保險女業務開休旅車要見客戶　恍神撞路邊機車跟賓士後翻覆

男子情緒不穩跨坐高樓圍牆！單腳跨越之際…警一把拉回

衝12公里撞了5台車...他酒駕載通緝犯跑給警察追！最後敗給紅綠燈

網傳南迴草埔隧道通車後再封閉　警察怒了：假消息啦！

老翁溺水12分鐘送醫不治　泳池副理救生員3人過失致死判刑

女童進社區借傘　保全上下都摸還噁喊「你的妹妹有沒有長毛」

遣返2詐騙金主！2男逃出境組詐騙機房　查扣價值3千萬藍寶堅尼

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

陳小春嚴厲再上線！　Jasper大家面前忍淚：我不想說

她拔電線纏上自己的腰…想從3樓「緩降」竟變「自由落體」！正面著地慘死

好想上床激戰女網友！花5萬元發現上當…被告也是男生：我在越南工作也

媒介未成年少女坐檯陪酒　三七仔正氣凜然：我是幫助她們脫貧

年底衝績效！保險女業務開休旅車要見客戶　恍神撞路邊機車跟賓士後翻覆

男子情緒不穩跨坐高樓圍牆！單腳跨越之際…警一把拉回

衝12公里撞了5台車...他酒駕載通緝犯跑給警察追！最後敗給紅綠燈

網傳南迴草埔隧道通車後再封閉　警察怒了：假消息啦！

老翁溺水12分鐘送醫不治　泳池副理救生員3人過失致死判刑

女童進社區借傘　保全上下都摸還噁喊「你的妹妹有沒有長毛」

遣返2詐騙金主！2男逃出境組詐騙機房　查扣價值3千萬藍寶堅尼

柯志恩合體馬英九發春聯…支持者擠爆！羅致政坐上胖卡　當一日麥克風手

「小姐，拿開你的手！」宜蘭消防猛男記者會　女粉揩油「摸肌肌不放手」

爸抓杯子喊「過去」變出蓮霧！鸚鵡被問「厲不厲害」點頭笑：有～

手濕濕抹褲子更髒！醫曝「洗手踩5大地雷」像沒洗：最少要搓20秒　

玄彬、孫藝真激吻來真的！幕後花絮曝光　甜蜜對視笑場

網咖女服務生「清純白皙臉」被星探相中！　YT頻道曝光…網讚：VLOG拍得像偶像劇

黑貓用超高端姿態華麗喝牛奶　網笑歪：這隻一定有前科

台灣冬季變「短、暖、乾」　中研院學者：未來要重新定義冬天

韓國瑜台中場宣稱50萬人　1月4日換蔡英文登場！競總：我們說5萬人很實在

就是這味道！2貓超愛「披薩盒」　爭奪「寶位」網笑翻

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

社會熱門新聞

約看夜景　她第2次床戰竟哭了

兒超速被拍　警官爸樂喊：孩子長大了

人妻開房被打槍！人妻邀他「摩鐵陪睡」

陳綺貞淪小三「不知情」　律師說話了

女童驚曝：阿伯摸我！媽嚇傻提告　結局竟反轉

快訊／吊臂斷裂！宜蘭清洗工自3F墜下亡

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

渣男騙爆三重妹　小女友剛借10多萬得知殘酷真相

女子手工絞肉不慎遭機器捲入

北投出租套房疑遭縱火　1女燒成焦屍

北投氣爆猛烈　房門炸飛釀1死

夫火燒車成焦屍！妻崩潰：小孩才2歲

即／館長遭恐嚇！被勒索15萬「準備棺材」

20歲富家女駕法拉利違規左轉撞飛機車

更多熱門

相關新聞

「新北糖果小公主」國中妹為養媽應徵工作　竟下海3次

「新北糖果小公主」國中妹為養媽應徵工作　竟下海3次

一名綽號「新北糖果小公主」的少女小美（化名）為了養母親，向一名莊姓女子應徵工作，她竟選擇下海從事三次性交易。桃園地院法官痛斥莊嚴重影響少女身心健全發展，依《兒童及少年性剝削防制條例》、意圖營利而犯媒介使少年為有對價性交行為罪，判3年6月徒刑。

援交妹向男客預支48萬！他反悔提告詐欺敗訴

援交妹向男客預支48萬！他反悔提告詐欺敗訴

警破詐騙集團驚現高官性侵少女

警破詐騙集團驚現高官性侵少女

高雄警屏東買春　被逮到尷尬喊自己人

高雄警屏東買春　被逮到尷尬喊自己人

人夫出差兼外食　驚遇天菜女神

人夫出差兼外食　驚遇天菜女神

關鍵字：

購買點數支付保證金性交易男花5萬餘元驚覺受騙

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

約看夜景　她第2次床戰竟哭了

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

22歲網美等公車遭「拜觀音式」刺穿骨盆！卵巢爆裂休克

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

韓國瑜拋「勞退政策」　名嘴連4次哀嚎

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

兒超速被拍　警官爸樂喊：孩子長大了

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

Apink「年末演出被卡」初瓏哭了

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面