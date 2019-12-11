影／警破詐騙集團　驚現「高官自稱大夫」性侵6名未成年少女

記者馬叔安／綜合報導

河北遷安市警方於去年3月破獲破獲一起詐騙集團性侵未成年少女案，想不到隨著案情逐漸曝光，竟牽扯出時任當地公安局黨委副書記康永，以及人大代表王雙都涉案，兩人涉嫌通過該集團引介，多次與未成年少女發生關係，調查期間還企圖行賄阻止偵查。今天8月判決出爐，康永被判16年6個月徒刑。

▲示意圖非本文當事人。（圖／123RF）

根據《新京報》，遷安市公安局於2018年3月破獲了一個長期以故意撞車剮蹭來敲詐勒索錢財的詐騙集團，但在審訊過程中，警方發現了該團夥成員主動供述，曾性侵了數名未成年少女，並強迫她們性交易，就在這個涉及12人的團夥陸續落網之際，康永開始給負責查辦團夥案件的員竟和負責人塞錢，希望他們不再繼續偵查。

▲涉案前，康永曾是遷安市公安局黨委副書記、副局長。（圖／翻攝自《新京報》）

康永於同年7月坦承犯案，警方在之後的偵查中發現，牽涉其中的人還有遷安市人大代表王雙。康永表示，他從2016年開始涉及賣淫活動，和女孩們的秘密交易維持了近兩年。

報導指出，警方調查發現，與康永發生關係的女孩大多是職業高中的學生或剛畢業的無業人員。每次見到女孩，康永只詢問她們的年齡和所在年級，並不多談別的事，他謊稱是中醫院的大夫，女孩們沒人知道他的真實身份和姓名，都叫他「醫生」，有些女孩還被迫透過化妝或謊報年齡等方式，與其進行性交易。

▲涉案人王雙此前曾是遷安市人大代表、大莊戶村村主任。（圖／翻攝自《新京報》）

全案於2019年8月5日被唐山法院終審判決，法院審理查明，被告人康永在2017年暑假至2018年初期間，曾與6名不滿14周歲的幼女，8次發生性關係，犯強姦罪、受賄罪、行賄罪，合並執行有期徒刑16年6個月。其餘十名被告也分別獲刑，王雙的案子也進入司法程式。

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