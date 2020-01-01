2020竹市元旦升旗登場！幻象戰機衝場　行銷大使河馬樂樂同歡

▲幻象戰機衝場，迎接2020的到來。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為迎接2020新的一年到來，新竹市政府於元月1日上午在市府前廣場，舉行元旦升旗典禮，連續3年邀請空軍第二聯隊出動5架幻象戰機，以大雁隊形震撼衝場，向新竹市民與國軍致敬，行銷大使河馬樂樂也與民眾同樂，市長林智堅表示2019年「建設大爆發」，完成許多不可能的任務，他強調2020年新竹總圖、兒童醫院等重大建設將開工實現，是「幸福豐收年」。

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▲林智堅表示，2019年是「建設大爆發」的一年，而2020將是幸福豐收年。

林智堅表示，2019年是「建設大爆發」的一年，同仁完成許多不可能任務，像改善面積超過259萬平方公尺的路平計畫、已完成2萬5,000公尺的步行城市計畫、新校園運動的關埔小學一期工程和民富國小學富樓完工啟用、延宕25年的茄苳向東道路通車，以及去2019年12月28日新竹市立動物園重新開園，希望新竹人以新竹為榮。

升旗典禮由風城青少年管弦樂團帶來輕快樂曲演奏揭開序幕，接著由新竹市立兒童合唱團領唱國歌，在合唱團清脆悅耳的歌聲中，國旗冉冉上升，迎接2020的開始。也邀請活力歌手許莉潔、丘與樂樂團，此外還有艸羽田舞蹈劇場、國立新竹女中儀隊及多組團隊帶來精采演出。

最後林智堅市長也許下三個願望，第一期盼中華民國國泰民安、風調雨順，第二希望穩健推動市政建設，最後祝福所有國人同胞、市民朋友「2020幸福好年」！

▲▼2020竹市元旦升旗登場！

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