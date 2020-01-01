　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夜晚→日出→藍天！搭專機、上高山迎曙光　「全台最美升旗典禮」在玉山

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼華信航空推出迎曙光專機。（圖／華信航空提供）

▲華信航空推出迎曙光專機。（圖／華信航空提供）

記者李宜秦／台北報導

今天是2020元旦，不少人出外迎接第一道曙光，華信航空推出曙光班機，承載104名旅客迎接曙光；中央氣象局玉山氣象站也於臉書直播玉山北峰日出，天氣良好、景色絕佳，民眾直言是「全台灣最美的升旗典禮」。

華信航空今年推出2020曙光專機， AE2020航班將在今日從松山機場出發，延著山脈與海岸，飛往台東蔚藍海岸。在2萬英呎的高空迎接2020的第一道新年曙光。

請繼續往下閱讀...

華信航空表示，AE2020曙光專機，於清晨06:00由松山機場起飛，在2萬英呎的高空，比在平地的民眾提早至少4分鐘看到2020年台灣的第一道曙光。

▲▼華信航空推出迎曙光專機。（圖／華信航空提供）

▲▼華信航空推出迎曙光專機。（圖／華信航空提供）

▲▼華信航空推出迎曙光專機。（圖／華信航空提供）

華信航空以104人座的E190飛機執行曙光專機任務，搭乘曙光專機的旅客不需擔心選位的問題，專業的飛行機師在東海岸上空盤旋，確保每位旅客坐在座位上即可欣賞美麗曙光及秀麗的海岸景致。

從畫面可見，飛機窗外天氣良好，並飛在雲海之上，可見日出從雲海中漸漸露出曙光，整片天空由黑轉金黃再轉藍，景色令人驚艷。

▲▼華信航空推出迎曙光專機。（圖／華信航空提供）

▲▼華信航空推出迎曙光專機。（圖／華信航空提供）

▲▼華信航空推出迎曙光專機。（圖／華信航空提供）

▲華信航空推出迎曙光專機。（圖／華信航空提供）

而玉山氣象站往年都會直播迎接第一道曙光，今日也於臉書直播玉山北峰日出狀況，玉山氣象站表示，今天天氣很好，腳下還有雲海，因此拍攝的很清楚。到了太陽升起的時刻，景色極美，天空全亮了以後也非常漂亮，

許多山友上山參與，並拍下美照大喊「2020元旦新年快樂」。還有上百名網友透過網路迎接曙光，直說是「全台灣最美的升旗典禮」。

▲▼玉山氣象站直播日出畫面。（圖／翻攝自Facebook／Yushan Yushan）

▲▼玉山氣象站直播日出畫面。（圖／翻攝自Facebook／Yushan Yushan）

▲▼玉山氣象站直播日出畫面。（圖／翻攝自Facebook／Yushan Yushan）

▲玉山氣象站直播日出畫面。（圖／翻攝自Facebook／Yushan Yushan）

ET快訊
吳宗憲跨年唱一半「機車衝上台停他旁邊」　傻眼偷瞄：不知道有這
韓國瑜被爆與王小姐多次出國　韓辦回應了
搭相親對象的車！正妹失去意識右腿慘截肢　男方：嫁我就付醫藥費
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／電影《武狀元蘇乞兒》「睡夢羅漢」夢時代跨年　民眾讚爆：真當自己家

2020竹市元旦升旗登場！幻象戰機衝場　行銷大使河馬樂樂同歡

夜晚→日出→藍天！搭專機、上高山迎曙光　「全台最美升旗典禮」在玉山

3000元炸物被棄單！老闆跨年夜「免費放送」　在地人一看地點：這家很好吃欸

男童搶走玩具...兒拿回竟被反咬：那是我們家的！家長反應引眾怒：媽寶養成

元旦出遊車潮少！國道路況良好　國5時速60km↑

酒店辣妹成乩童！被「古曼童」反噬結緣三太子　信眾完事狂加好友

伯朗咖啡淡水門市1月底退出　員工爆：全台撤10店、跨年前裁員

老油廠大亂鬥！險被市場派淘空　福懋油公司派重掌經營權

荷包要顧好！2020「新制懶人包」一次看　基本工資↑、9縣市百貨禁免洗餐具

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

砸百萬買「國瑜原味夾克」原因曝！　她遊覽車上嗆：有錢人看不起弱勢

郭彥均遭爆「欺負新人」！　爆氣反擊「她就是沒做功課」

他勇敢公開與前女友分手原因 發現自己愛上男人：比較快樂

獨／電影《武狀元蘇乞兒》「睡夢羅漢」夢時代跨年　民眾讚爆：真當自己家

2020竹市元旦升旗登場！幻象戰機衝場　行銷大使河馬樂樂同歡

夜晚→日出→藍天！搭專機、上高山迎曙光　「全台最美升旗典禮」在玉山

3000元炸物被棄單！老闆跨年夜「免費放送」　在地人一看地點：這家很好吃欸

男童搶走玩具...兒拿回竟被反咬：那是我們家的！家長反應引眾怒：媽寶養成

元旦出遊車潮少！國道路況良好　國5時速60km↑

酒店辣妹成乩童！被「古曼童」反噬結緣三太子　信眾完事狂加好友

伯朗咖啡淡水門市1月底退出　員工爆：全台撤10店、跨年前裁員

老油廠大亂鬥！險被市場派淘空　福懋油公司派重掌經營權

荷包要顧好！2020「新制懶人包」一次看　基本工資↑、9縣市百貨禁免洗餐具

民眾掩面痛哭「被NCC偵訊...很害怕出不來」　國民黨要求蔡英文、蘇貞昌說明

黃昭順約打賭「選輸跳蓮池潭」　韓國瑜大笑：你自己跳喔！

基隆透天600萬有找！她納悶天龍人「寧願買土城」？　過來人曝：整年在下雨

蘋果2020年將送果粉「大禮」　iPhone瀏海掰掰

喬治準大三元雙星合轟45分　快艇對國王6年沒輸過14連勝

墾丁元旦凌晨傳街頭鬥毆！警出動快打部隊壓制20人送辦

阿嬤怕牠冷！狗孫被羽絨外套包成白色肉粽　網笑：北極熊？

武漢不明肺炎爆發市場「休市整治」　山產店「兔頭內臟」丟地上

開店不到3小時賣光！台南隱藏版摘星小店　蝦仁+控肉飯超銷魂

永康警熱心警細查　平安送迷途男子返家

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

生活熱門新聞

性工作者驗出愛滋　竹苗、雲林中鏢

2020首波冷氣團報到　下次變天時間曝

101煙火迎2020　《ETtoday》祝新年快樂

酒店妹變「通靈少女」　三太子附身正妹耍萌

即／3:10搖一大下！花蓮4.8極淺層地震

便當一開「排骨雞泡麵」驚呆！

跨年接兵單！桃園哥爽喊：不用苦惱了

寶寶半夜哭鬧突安靜　母衝回房間…阿祖說原因：別害怕

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

升級冷氣團！苗栗以北降剩11°C

兩寶媽叫外送付1070元：他一直跟我對不起　心疼原因曝

即／悠遊卡驚傳大當機　捷運全線運量破200萬

全家海報有靚妹！一走進店驚呆　本人正翻

幫媽媽大掃除　她廚房掃一包錢嗨翻

更多熱門

相關新聞

台南市元旦升旗展現對國家的熱愛

台南市元旦升旗展現對國家的熱愛

台南市政府1月1日上午6時20分在新營區南瀛綠都心公園、7時40分在台南市政中心永華西拉雅廣場，舉辦2020年元旦升旗典禮，台南市長黃偉哲致詞感謝市府團隊、市民朋友們能夠參加在永華市政中心所舉辦的元旦升旗典禮，在2020年的第一天，就能來展現對我們國家跟國際的熱愛。

醉男踹警車　嗆辣女警招待辣椒水

醉男踹警車　嗆辣女警招待辣椒水

元旦連趕3場升旗　韓國瑜又紅眼眶了！

元旦連趕3場升旗　韓國瑜又紅眼眶了！

國道路況良好　國5時速60km↑

國道路況良好　國5時速60km↑

盧秀燕和109位元旦寶寶齊唱國歌

盧秀燕和109位元旦寶寶齊唱國歌

關鍵字：

華信航空玉山曙光元旦

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄跨年倒數「3、2、1」沒煙火！派無人機出場

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

謝金燕「騎恐龍」搬超大桶炸雞腿

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

人夫賀軍翔深夜「暗巷廝磨長髮妹」全被攝

韓國瑜跨年晚會致詞　部分民眾：下台！

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

48歲男歌手「跟老婆一起輕生離世」！留下年輕女兒

女子墜13樓亡　男友要賠家屬63萬

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？答案驚呆了

搭相親對象的車！正妹慘遭截肢

快訊／恭喜！包小松愛主播張雅婷13年「晉升人夫」

交往6年「女神收割機」老婆曝光！

更多

最夯影音

更多
Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！
狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面