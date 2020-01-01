夜晚→日出→藍天！搭專機、上高山迎曙光　「全台最美升旗典禮」在玉山

▲華信航空推出迎曙光專機。（圖／華信航空提供）

記者李宜秦／台北報導

今天是2020元旦，不少人出外迎接第一道曙光，華信航空推出曙光班機，承載104名旅客迎接曙光；中央氣象局玉山氣象站也於臉書直播玉山北峰日出，天氣良好、景色絕佳，民眾直言是「全台灣最美的升旗典禮」。

華信航空今年推出2020曙光專機， AE2020航班將在今日從松山機場出發，延著山脈與海岸，飛往台東蔚藍海岸。在2萬英呎的高空迎接2020的第一道新年曙光。

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華信航空表示，AE2020曙光專機，於清晨06:00由松山機場起飛，在2萬英呎的高空，比在平地的民眾提早至少4分鐘看到2020年台灣的第一道曙光。

▲▼華信航空推出迎曙光專機。（圖／華信航空提供）

華信航空以104人座的E190飛機執行曙光專機任務，搭乘曙光專機的旅客不需擔心選位的問題，專業的飛行機師在東海岸上空盤旋，確保每位旅客坐在座位上即可欣賞美麗曙光及秀麗的海岸景致。

從畫面可見，飛機窗外天氣良好，並飛在雲海之上，可見日出從雲海中漸漸露出曙光，整片天空由黑轉金黃再轉藍，景色令人驚艷。

▲華信航空推出迎曙光專機。（圖／華信航空提供）

而玉山氣象站往年都會直播迎接第一道曙光，今日也於臉書直播玉山北峰日出狀況，玉山氣象站表示，今天天氣很好，腳下還有雲海，因此拍攝的很清楚。到了太陽升起的時刻，景色極美，天空全亮了以後也非常漂亮，

許多山友上山參與，並拍下美照大喊「2020元旦新年快樂」。還有上百名網友透過網路迎接曙光，直說是「全台灣最美的升旗典禮」。

▲玉山氣象站直播日出畫面。（圖／翻攝自Facebook／Yushan Yushan）