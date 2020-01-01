雲林縣2020禽流感第一例　斗南紅羽土雞場撲殺2萬3千隻

▲雲林縣2020年第一場禽流感陽性案例，發生於斗南鎮一處紅羽土雞場，今（1）日撲殺量估計達2萬3千餘隻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣2020年第一場撲殺禽流感陽性案例，發生於斗南鎮一處紅羽土雞場，該場畜主發現異常死亡雞隻高達600餘隻，於12月28日主動向雲林縣動植物防疫所通報，防疫所於31日確診為H5N2高病原性禽流感，今日元旦即進行撲殺，撲殺禽隻數量估計達2萬3千餘隻。

雲林縣動植物防疫所統計，2019年度禽流感陽性禽場總計53場，總撲殺家禽數達28.9萬隻，相較於2018年62場、44.6萬隻，在場數與隻數上互有增減，主要發生禽種分別是肉雞29場、鴨18場、鵝、火雞分別各3場。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國指出，肉雞好發月分落在3-7月和11-12月2個高峰期，鴨隻則多為陽性場周邊3公里篩檢出來的。

鄭安國說，整體統計顯示，罹患禽流感的陽性場數逐年遞減，表示全國防疫策略確實有助於整體疫情的防堵，畜主的自主防疫概念與技術也逐漸提升中，但還是有少數畜主疏於防患，有賴進一步教育訓練來加強改善。

▲雲林縣2020年第一場禽流感陽性案例，發生於斗南鎮一處紅羽土雞場，今（1）日撲殺量估計達2萬3千餘隻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲雲林縣2020年第一場禽流感陽性案例，發生於斗南鎮一處紅羽土雞場，今（1）日撲殺量估計達2萬3千餘隻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣2020年第一場禽流感陽性案例，發生於斗南鎮一處紅羽土雞場，今（1）日撲殺量估計達2萬3千餘隻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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