彰化養禽場有18處感染禽流感　今年已撲殺近30萬隻

▲伸港鄉1處養禽場爆發禽流感。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

再爆發禽流感！伸港鄉1家禽混養場，動防所確診為H5N2亞型高病原性禽流感，19日完成撲殺清場消毒工作，共撲殺土雞、火雞、鵝及鴨等895隻家禽，據統計今年已經有18場罹患禽流感，共撲殺29萬4532隻，動防所呼籲養禽場若違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，12月16日接獲伸港鄉一混養雞、鴨、鵝、火雞之家禽飼養場通報其場內禽隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送畜衛所檢驗，19日經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日進行完成場內全場撲殺清場及消毒工作。

動防疫所說明，近來日夜溫差大易造成家禽高度緊迫，增加疾病發生的機會，請養禽業者注意禽場內之保暖與通風工作，落實場內各項生物安全管控措施，並且加強人員車輛管制及清潔消毒工作，可避免家禽重要疾病的發生，若發現場內家禽有異常死亡要立即通報。

目前統計今年度罹患禽流感，合計18場，共撲殺29萬4532隻，動防所再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

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