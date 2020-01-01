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嘉義市鐵路高架化38億地方全負擔　林佳龍不買單黃敏惠當場落淚

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▲▼ 嘉義市鐵路高架化，黃敏惠提全額補助，交通部長林佳龍並未買單。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市鐵路高架化，黃敏惠提全額補助，交通部長林佳龍並未承諾買單。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市區鐵路高計畫 C603 標臨時軌軌道及電車線工程，31 日上午舉辦開工動土祈福典禮，嘉義市長黃敏惠、交通部部長林佳龍、鐵道局及議長、市議員、里長、市府團隊共同出席見證。黃敏惠當場遞交全市東、西區84里里長連署書並出示手機裡前總統陳水扁曾承諾全額補助的報導，林佳龍說，「講這個講不完，我太瞭解了」、「彰化縣說要，宜蘭縣也說沒有」、「那是妳的解釋」後離去，黃敏惠一度哽咽掉淚，她說：「一定要中央兌現承諾」。

▲▼ 嘉義市鐵路高架化，黃敏惠提全額補助，交通部長林佳龍並未買單。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 交通部長林佳龍，嘉義市長黃敏惠出席嘉義市鐵路高架化動土典禮。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，鐵路高架化建設是「翻轉嘉義最重要的時刻，需要中央的支持，對的事堅持到底，工程進度只會快，不會慢。」 鐵高在今年完成環境影響差異分析以及工程經費審議的重要里程碑後，施工速度全面加速，繼C601標工程今年6月提前完工、C602標工程6月動工，今天C603標臨時軌道與電車線工程也開工動土。

▲▼ 嘉義市鐵路高架化，黃敏惠提全額補助，交通部長林佳龍並未買單。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠重申，「希望中央能夠兌現承諾，讓循規蹈矩做完前置作業與苦工的嘉義市，能夠全額補助鐵高計畫。」在她接續的兩個任期內完成了綜合規劃、環評、土地開發與財務規劃等辛苦卻影響深遠的前置作業基本功、苦工，請中央不要懲罰認真做事的模範生。

黃敏惠說，林佳龍部長曾擔任過地方首長，知道地方經營的困難，嘉義市面臨最大的問題是預算吃緊，嘉義市堅持鐵路高架化應由中央全額負擔，因為38.33億將造成嘉義市龐大的財政負擔，會嚴重影響未來發展，中央必須要兌現92年陳水扁總統的承諾。並強調，建置西區國民運動中心與大南方計畫也絕不能夠跳過嘉義市。

林佳龍說，嘉義市鐵路高架化地方配合款由95億元降為38億元，對嘉市府負擔仍大，由中央協助推動，減輕地方負擔，但2012年前總統馬英九任內，交通部頒佈「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」（現修正為「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」），後來推動高架化的縣市府負擔其實比專案協商的嘉義市更重。

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