澎湖立委選舉倒數「各陣營衝刺」！　林佳龍陪楊曜掃街拜票

▲林佳龍為楊曜掃街拜票。（圖／翻攝自Facebook／楊曜）

記者馬叔安／綜合報導

2020大選倒數12天，交通部長林佳龍28日到澎湖縣陪民進黨籍立委候選人楊曜掃街拜票，並參與觀光旅遊相關產業自行籌組的英曜後援會成立大會，並再度承諾春節輸運一定讓澎湖的鄉親順利返鄉。此外，國民黨前主席朱立倫和喜樂島聯盟主席羅仁貴也都在日前到澎湖，為黨籍候選人歐中慨和呂應宏助選。

楊曜28日下午在臉書寫道，林佳龍今日一早前來澎湖陪同楊曜菜市場掃街拜票，對於即將來到的觀光旺季，也已經要求民航局協調兩家航空公司立刻規劃足夠的運能，迎接要到澎湖旅遊的觀光人潮。

結束輔選行程，林佳龍也召開記者會向各界宣告，澎防部遷建案經費已到位，觀光局也發表遷建之後，未來將與金龍頭港灣結合，規劃包含水上活動、水下考古文資等8大主題的內容，打造澎湖觀光旅遊的新亮點。

楊曜表示，「在這裡也要跟各位好朋友拜託，總統支持蔡英文、立委票投楊曜、民進黨在國會繼續過半，讓小英政府能為澎湖的未來繼續打拼。」

▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

於此之前，歐中慨27日在臉書寫道，當天「與朱市長一同懇託，受到鄉親們熱情的鼓勵與相挺，短短的幾百公尺，我們用心走了一個多小時，真正聽見了大家的聲音！」朱立倫也發文指出，這是他約3個月來第150場助選活動。此外，喜樂島聯盟的主席羅仁貴和發言人施正鋒，也於26日為呂應宏助選發名片。

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