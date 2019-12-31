騎士閃對向轉彎車撞燈柱亡！　北市承德路4段又見死亡車禍

▲台北市士林區承德路日前發生一起死亡車禍，肇因騎士閃避轉彎車輛自撞身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今年12月28日清晨6時許，台北市士林區承德路4段發生一起交通事故，一輛李姓騎士駕駛普通重機車在承德路4段北往南行駛，當時疑似閃避對向左轉之自小客車，碰撞燈桿肇事，李姓騎士經送醫急救宣告不治，至於車禍詳細肇事原因，警方已送鑑定釐清中。

▲台北市士林區承德路日前發生一起死亡車禍，肇因騎士閃避轉彎車輛自撞身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

士林警方呼籲民眾：承德路是士林轄內重要交通幹道，路幅較寬，車流順暢，相對往來車輛車速較快，為減少交通事故發生，已提升該路段的路檢頻率並提升見警率。

此外警方也加強違規左轉及超速違規之取締外，並設置爆閃燈警示，持續查報承德路沿線路段交通工程改善進度、以及深入鄰里交通安全宣導，以期減少交通事故之發生。

士林分局藉此案例呼籲，駕駛朋友行經多車道且有多時相號誌路口，應遵守交通號誌指示，應等待轉燈號亮起才左轉，才能確保自己以及對向車輛用路安全。

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